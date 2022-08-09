英國研製超神「萬能抗癌藥」可治療多種癌症、免化療！專家：效果出乎意料

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「Dostarlimab」是一種用於治療子宮內膜癌的單克隆抗體藥物，每500毫克劑量的Dostarlimab，其售價為11,000美元（約新臺幣33萬）。紐約斯隆凱特琳癌症中心（New York’s Memorial Sloan Kettering Cancer Center）以這種藥物進行了一項實驗，結果研究人員驚奇地發現，此藥居然可以有效對抗直腸癌、子宮內膜癌等癌症。
研究人員找來18名直腸癌病患，每人服用相同劑量藥物，每隔三週服藥一次，實驗持續半年，結果令人出乎意料。在之後一段時間的檢查中，每一位患者身上的癌細胞都「完全消失」，無論是體檢、內窺鏡檢查、PET掃描，或核磁共振，都無法檢測到癌細胞有擴散的跡象。這種藥物被證實可有效識別人體內的癌細胞，讓免疫系統精準識別，並摧毀癌細胞。
▲ 這種藥物被證實可幫助免疫系統識別並摧毀癌細胞。（示意圖／Pixabay）
癌症中心的迪亞茲醫生（Dr. Luis A. Diaz Jr.）直言，「我相信這是臨床醫學上的一項創舉」。美國加州大學舊金山分校的直腸癌專家維努克醫生（Dr. Alan P. Venook）也表示，「100%的受試者的癌細胞受到控制，這簡直聞所未聞」。這項研究無疑是直腸癌患者的一大福音，因爲患者日常需要面對痛苦的化療和手術，若實驗成功，患者將不需要再進行進一步的治療，更可以從此告別化療。
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