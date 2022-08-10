加速肌膚老化NG行為，你中了幾個！活氧泡泡「氧肌」新革命！

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皮膚專科診所楊兆傑醫師說明，自由基屬於人體代謝時的自然產物，由於本身狀態不穩定，容易攻擊其他細胞，小至DNA，大到蛋白質（如膠原蛋白）常常因此受到傷害。楊兆傑醫師表示，其實自由基天天都在產生，然而，人體本身就有抗氧化的防衛機制，只是現代人日常生活，紫外線、作息不佳、飲食不當、壓力、飲酒等等，都容易增加自由基的產生，當身體無法自然代謝，肌膚便容易受傷、老化，甚至產生病變。
防曬與生活飲食避免
楊兆傑醫師提醒，紫外線是讓皮膚產生自由基的最大誘因，平常做好防曬很重要，比如夏天總會看到許多曬傷病患，在外遊玩時，稍微不小心，皮膚便會嚴重曬傷，老化。
面對自由基，可以從飲食上做調整，由菠菜、番茄、花椰菜各類蔬菜水果，攝取維生素A、C、E多種營養，都有抗氧化的作用，能幫助清除自由基；同時調整生活作息，減少壓力，保持心情愉悅，減少自由基的產生。
▲皮膚專科診所楊兆傑醫師
抗氧化有妙招，活氧泡泡「氧活」肌膚
面對受到自由基影響的臉部肌膚，活氧泡泡可以成為外用的方法。楊兆傑醫師表示，活氧泡泡使用步驟，能簡單分為三步。首先活化臉部，利用輕微電波加熱，讓循環變好；第二步就是使用活氧泡泡，利用富含抗氧化成分的膠囊，打在皮膚當中，經由玻爾效應，提升細胞含氧量，增加皮膚的抗氧化能力，同時進行皮膚清潔與髒污清潔，同時去除掉肌膚中的老廢角質，能夠發現氣色好了起來，臉部光彩上升；第三步使用保濕精華液，利用超音波導入，能夠強化臉部保濕，也具有美白及抗皺效果。
不只保養與保濕，更能保護肌膚
楊兆傑醫師表示，其他美白產品大多是抑制新的黑色素產生；活氧泡泡能夠抑制黑色素產生的同時，還有去角質和清潔效果，將老廢角質去除時，一併將在角質層產生的色素帶走，所以同時兼具美白效果。
許多人會選擇使用雷射除斑，雷射的原理是將色素擊碎、打散，以此去除過多色素，雷射需要一段時間，讓肌膚進行修整。在這期間，平常的保養便是重點，在各類保濕與保養的產品和療程中，具有抗氧化保護──如同活氧泡泡──的療程並不多見。
亮白抗老，多種功效可選擇使用
活氧泡泡一次療程大約是三十分鐘，楊兆傑醫師表示，臉部容易出油長痘痘的族群，可以利用含竹炭成分的活氧泡泡膠囊，去除角質的同時也吸附發炎產生的氧化自由基；再者希望臉部美白的人，可以選擇美白膠囊；對於老化現象──細紋、皮膚質地在意的人，可以使用賦活膠囊。
楊兆傑醫師提到，使用過活氧泡泡後，皮膚會有清爽感，提亮、美白是最多人使用完療程後的第一感受。其實，使用活氧泡泡最重要的效果在於長期抗老，楊兆傑醫師表示，對抗自由基的影響，有許多看不到的因素，飲食、睡眠、壓力等等日常生活的調節，以及活氧泡泡的抗氧化保養，都需要在日積月累下，才能顯示出來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54742
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