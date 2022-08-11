疫情仍沒降！羅一鈞：下一波快來了，請提前防疫

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- 新北市4,377例
- 臺中市2,808例
- 桃園市2,604例
- 臺北市2,579例
- 高雄市1,996例
- 臺南市1,594例
- 彰化縣944例
- 苗栗縣690例
- 新竹縣678例
- 屏東縣598例
- 雲林縣572例
- 新竹市530例
- 宜蘭縣464例
- 南投縣394例
- 花蓮縣380例
- 嘉義縣358例
- 基隆市342例
- 嘉義市245例
- 臺東縣184例
- 金門縣171例
- 澎湖縣129例
- 連江縣13例
指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為26例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、34例未接種3劑COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為一名3歲男童，本身有先天性神經系統疾病，長期在服藥，未曾接種疫苗，7/31發燒，快篩陽性，經過醫師視訊看診並開立藥物在家服用，8/5開始持續發燒、臉色蒼白、呼吸困難，急診做電腦斷層掃描，發現有大腦腫脹，以及抽血檢查發現多重器官指數異常，還有代謝性酸中毒的狀況，有腦炎、敗血症的情形，收治到加護病房，插管使用呼吸器，給予瑞德西韋、降腦壓藥、免疫球蛋白、免疫調節劑等藥物治療，但仍因病情惡化，在8/6不幸過世。
2例MIS-C重症個案 治療後病況穩定改善
另外有2例兒童MIS-C個案，羅一鈞表示，一例是10歲女童，接種過1劑莫德納疫苗，6/19確診新冠，8/3開始有間歇性高燒，合併活力、食慾下降，8/6時送急診，抽血結果顯示疑似MIC-C，所以安排8/7住院，當天同時出現腹瀉症狀，並安排心臟超音波檢查顯示有冠狀動脈擴大，不過經過治療之後，症狀有改善，目前在一般病房中住院。
另一位是4歲男童，沒有接種過疫苗，6/8確診新冠，8/1開始有咳嗽、流鼻水、眼皮腫脹，8/4發燒與腹痛，8/8就醫檢查時，經過X光宇抽血檢查，發現有急性鼻竇炎、急性結膜炎與黴漿菌肺炎等多重病症，當時懷疑可能有MIS-C，8/8住院，經過各式治療藥物處理，症狀已改善，目前仍在一般病房中治療。由於目前疫情雖然處於低點，但8月中以後將會迎來下一波疫情的上升，藉此，羅一鈞呼籲，「下一波的疫情即將來到，要提前做好防疫相關的準備。」，遵守現行防疫規定，正確配戴口罩並落實防疫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54787
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