特企／負離子「循氣蒸」紅遍全球　期許打造50萬戶康養宅

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陳玟均表示，疫情爆發喚起人們對身體健康的高度重視，尚禾亞推出的循氣蒸獲得廣大民眾青睞，目前集團在台灣已有近20萬會員，為了將商品推向國際，尚禾亞正積極拓展海外市場，2019年在美國成立公司並訂下公開發行計劃，僅花了3年時間就成功走向上市之路。
除了公司股票明年將正式在那斯達克掛牌上市，尚禾亞也開始佈局在美國的實體通路，首間實體店面位於休士頓。陳玟均說，健康養生已是全球趨勢潮流，尚禾亞進軍美國只是第一步，未來若有好的合作機會，不排除到其他國家發展，畢竟這麼好的產品，要讓更多人都能親身體驗。
至於國內市場，陳玟均表示，今年集團在台展店大有展獲，除了原本的直營通路，同時也開放加盟主參與，目前已在全台擁有23間實體店面，而今年新拓展的6間店都位於捷運站附近或知名商場，分別位於台北市的捷運中山站、捷運南京復興站、永和頂溪站旁、林口昕境廣場、中壢SOGO、以及高雄鹽埕埔站。
與此同時，尚禾亞也與國內知名的力麗觀光飯店集團合作，將循氣蒸引進該集團旗下6間飯店，包括力麗集團在日月潭的3間飯店、宜蘭的威斯汀酒店與力麗棲蘭山莊，以及花蓮的華美達安可酒店等。
陳玟均表示，自己心中真正的理想，是希望能將循氣蒸的溫熱療法家庭化，讓家家戶戶都能打造專屬於自己與家人的「康養宅」。過去尚禾亞的循氣蒸因為都採手工打造，無法做到真正的普及，但隨著循氣蒸今年成功量產，接下來將主攻新建案市場，目標要在台灣打造50萬間「康養宅」。
為此，陳玟均特別與國內房地產知名的名緯媒體集團合作，積極搶攻康養宅市占。陳玟均透露，目前除了已與協揚建設與僑蓮建設合作，同時還有好幾個建案持續接洽中，未來若有新案推出，會將尚禾亞循氣蒸做為建案規劃時的考量。
官網網站：https://pse.is/4dnj75
超凡人物 - 陳玟均：https://youtu.be/9NOdn80zs1I