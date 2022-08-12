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特企／負離子「循氣蒸」紅遍全球　期許打造50萬戶康養宅

▲陳玟均表示，疫情爆發喚起人們對身體健康的高度重視，尚禾亞推出的循氣蒸獲得廣大民眾青睞，目前集團在台灣已有近20萬會員，為了將商品推向國際，尚禾亞正積極拓展海外市場，2019年在美國成立公司並訂下公開發行計劃，僅花了3年時間就成功走向上市之路。（圖／品牌提供）
▲陳玟均表示，疫情爆發喚起人們對身體健康的高度重視，尚禾亞推出的循氣蒸獲得廣大民眾青睞，目前集團在台灣已有近20萬會員，為了將商品推向國際，尚禾亞正積極拓展海外市場，2019年在美國成立公司並訂下公開發行計劃，僅花了3年時間就成功走向上市之路。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-12 17:33:29

尚禾亞康養國際集團國內事業經營有成，如今更風光走向國際，明年將在美國那斯達克掛牌上市(股票代碼：SNHO)。近年積極致力於推動負離子溫熱療法家庭化的集團創辦人陳玟均表示，因公司主力商品「循氣蒸」已正式量產，未來至少要在台灣打造50萬戶「康養宅」，目標成為業界領頭羊。

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尚禾亞康養國際集團是一間聚焦於研發負離子健康設備與相關療法的公司，投入多年研發的循氣蒸，不僅目前已取得包括台灣、中國、德國、日本等6國專利，因可利用溫熱療法生成有益人體的百萬級負離子，近來在市場上掀起一陣旋風。

陳玟均表示，疫情爆發喚起人們對身體健康的高度重視，尚禾亞推出的循氣蒸獲得廣大民眾青睞，目前集團在台灣已有近20萬會員，為了將商品推向國際，尚禾亞正積極拓展海外市場，2019年在美國成立公司並訂下公開發行計劃，僅花了3年時間就成功走向上市之路。

除了公司股票明年將正式在那斯達克掛牌上市，尚禾亞也開始佈局在美國的實體通路，首間實體店面位於休士頓。陳玟均說，健康養生已是全球趨勢潮流，尚禾亞進軍美國只是第一步，未來若有好的合作機會，不排除到其他國家發展，畢竟這麼好的產品，要讓更多人都能親身體驗。

至於國內市場，陳玟均表示，今年集團在台展店大有展獲，除了原本的直營通路，同時也開放加盟主參與，目前已在全台擁有23間實體店面，而今年新拓展的6間店都位於捷運站附近或知名商場，分別位於台北市的捷運中山站、捷運南京復興站、永和頂溪站旁、林口昕境廣場、中壢SOGO、以及高雄鹽埕埔站。

與此同時，尚禾亞也與國內知名的力麗觀光飯店集團合作，將循氣蒸引進該集團旗下6間飯店，包括力麗集團在日月潭的3間飯店、宜蘭的威斯汀酒店與力麗棲蘭山莊，以及花蓮的華美達安可酒店等。

陳玟均表示，自己心中真正的理想，是希望能將循氣蒸的溫熱療法家庭化，讓家家戶戶都能打造專屬於自己與家人的「康養宅」。過去尚禾亞的循氣蒸因為都採手工打造，無法做到真正的普及，但隨著循氣蒸今年成功量產，接下來將主攻新建案市場，目標要在台灣打造50萬間「康養宅」。

為此，陳玟均特別與國內房地產知名的名緯媒體集團合作，積極搶攻康養宅市占。陳玟均透露，目前除了已與協揚建設與僑蓮建設合作，同時還有好幾個建案持續接洽中，未來若有新案推出，會將尚禾亞循氣蒸做為建案規劃時的考量。




官網網站：https://pse.is/4dnj75
超凡人物 - 陳玟均：https://youtu.be/9NOdn80zs1I

 

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