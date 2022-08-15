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停經後出血不是回春！國健署提醒小心「子宮內膜癌」上身

▲根據統計，子宮體癌是台灣婦女癌症第10大死因，也是婦女癌症發生率第5位。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲根據統計，子宮體癌是台灣婦女癌症第10大死因，也是婦女癌症發生率第5位。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

記者許若茵／台北報導

2022-08-15 18:29:10

根據統計，子宮體癌是台灣婦女癌症第10大死因，也是婦女癌症發生率第5位。有婦女停經數年後，發現陰道出血，還以為是月經又來了，但檢驗結果卻發現是子宮內膜癌，國健署提醒，若能及時警覺自身健康異狀並就醫檢查，及早接受治療，可阻斷疾病進展。

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國健署透露，57歲的黃女士停經3年多，但3個月前開始出現陰道出血，因身體未有不適，讓她誤以為月經又來了，所以並不以為意，直到最近這1個月出血的情形越來越嚴重，醫師就診透過超音波檢查發現，她的子宮內膜厚度達1.2公分，之後進行子宮內膜切片，檢驗結果為子宮內膜癌。

國健署說明，黃女士進一步接受影像學檢查，初步診斷為早期子宮內膜癌。在醫師的建議之下接受手術治療，術後的病理報告確認為第1期子宮內膜癌，後續也定期回診追蹤，預後情形良好，並未出現其他後遺症。

「婦女停經後出血千萬別大意！」國健署指出，依據108年癌症登記資料顯示，新診斷出子宮體癌個案3124名，標準化發生率為每10萬人17.0人，年齡中位數56歲，為我國婦女癌症發生率第5位；110年子宮體癌死亡人數為489人，標準化死亡率為每10萬人2.3人，為我國婦女癌症死因第10位。

國健署表示，子宮內膜癌為子宮體癌中最常見的一種癌症類型，每年新診斷子宮體癌個案中，有超過9成以上為子宮內膜癌，子宮內膜癌常見的異常症狀包括停經後出血、經期不規則、經血變多等異常出血，持續性陰道出血或紅色分泌物，貧血、倦怠，下腹疼痛等症狀，除了與服用含賀爾蒙成分藥品或保健品有關之外，有可能是子宮頸癌或子宮內膜癌的徵兆。

國健署提醒，目前國際科學實證子宮內膜癌並無有效篩檢工具，婦女若能及時警覺自身健康異狀並就醫，依照醫囑進行檢查，透過子宮鏡檢查及內膜切片證實病灶，及早接受治療，阻斷疾病進展。

國健署呼籲，子宮內膜癌常見的症狀為停經後出血、經期不規則、經血變多等異常出血，持續性陰道出血或紅色分泌物，貧血、倦怠，下腹疼痛等，婦女若出現上述症狀，應儘速就醫，並遵循醫師指示及早診治，重拾健康人生。
 

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