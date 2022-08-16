柬埔寨最新詐騙手法！在台成立公司「員工旅遊整車載走」
柬埔寨詐騙案猖獗，經過大量訊息被曝光之後，詐騙手法不斷更新，從單獨騙人到現在已經有許多團體行業被盯上，改騙「一整群人」，然而近日，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，與朋友閒聊時，朋友告知他現在柬埔寨工作詐騙已經過時了，最新的手法是直接成立公司「招待員工旅遊到柬埔寨玩.....然後就......」引起討論。
謝宗學在粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出「今天跟餐飲業老闆朋友聊天，他說現在騙人到柬蒲寨工作詐騙已經落伍了，他聽說最新的手法是在台灣開設新公司招募員工，半年後舉行員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩，然後就……」。
這讓謝宗學聽完之後相當傻眼，不過他也表示「我不知道這是不是實情，但現在詐騙氾濫到已經搞不清楚什麼是真、什麼假，總之世界上可以旅遊的國家很多，挑國民所得比台灣高的國家旅遊，相對來說應該會安全得多」並且附上器官價目表以示警惕，要大家一定要特別注意海外詐騙的任何問題。
貼文一出，網友紛紛回應「忘了哪看到的，有說公司招待員工去越南或是泰國員工旅遊，巴士載著就送去柬埔寨，回不來了」、「以後公司要是說要去東南亞國家一律不去哈哈」、「我2018年台灣直飛吳哥窟....那時候白天悠哉看古蹟，晚上去酒吧聊天，真的超棒.....如今看到一堆人口販賣，心裡又害怕真的是五味雜陳」、「超級可怕....不過這個好解決，只要聽到員工旅遊是東南亞就不去」。（編輯：張嘉哲）