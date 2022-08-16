驚！整脊推拿年輕女孩下半身癱瘓　醫勸誡：整脊不一定適合每個人

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根據外媒Insider報導，住在美國佐治亞州薩凡納的年輕女孩凱特琳（Caitlin Jensen），剛從喬治亞南方大學畢業，獲得化學和生物學學位，正是人生正要起步的階段。豈料在接受整脊推拿治療後，竟導致頸部四條動脈出現撕裂傷，最終下半身癱瘓。凱特琳在接受急救時，一度心臟驟停、中風、脈搏停止約10分鐘，情況不容樂觀。在被送往醫院後，她馬上被安排住進重症監護室，目前依然在接受治療。
什麽是整脊推拿？整脊推拿是一種治療脊椎形態的手段，醫生以雙手或儀器，對患者的脊椎關節施加力量，以改善體態。患者尋求整脊推拿療程的目的，通常是爲了治療腰痛、頸痛和頭痛。
整脊推拿的風險唯有經過培訓的專業人士，才能獲得許可提供脊椎按摩護理。但在過程中也有風險，例如：
一、椎間盤突出，或現有椎間盤突出惡化
二、脊椎的神經受壓
三、頸部推拿後突發中風
▲ 整脊推拿帶有風險，接受治療前需謹慎評估。（示意圖／Pixabay）
哪些人不適合整脊推拿？如果你有以下狀況，請勿尋求整脊推拿的治療。
一、嚴重的骨質疏鬆症
二、手臂或腿部麻木、刺痛或無力
三、患有脊椎腫瘤
四、曾中風或有中風風險
五、頸部骨骼異常
在整脊推拿按摩調整期間，脊椎按摩師會指示你面朝下、躺在專門設計的脊椎按摩軟墊上。當按摩師在治療期間，對脊椎和關節施加壓力時，可能會出現細微的爆裂聲。有些患者在整脊後的幾天內，會出現輕微的副作用，包括疲勞或疼痛。若你的症狀在治療數週後仍未改善，那可能要去正規的醫院或診所做X光檢查或尋求醫療協助。
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