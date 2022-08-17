房思琪翻版！女老師忍25年　指控名師校長是狼人

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女老師說，她好幾次想逃離，但導師知道她的志願是當老師，以對她未來求職不利等方式威脅繼續交往，不對等的關係持續4年多。上大學後她決定徹底擺脫這段關係，老師不僅到系上留言版匿名辱罵她，甚至到大學門口跟蹤監視、向她的父母告狀「你女兒行為不檢點」。爸爸察覺有異，詢問「老師是否對你有意思」？她不敢說實話，只回答「好像是」。
女老師說，導師早年曾帶過跳級生，在資優教育界很有聲望；開的補習班，一班就有上百名學生；他將教的學生組成「國中資優家族」傳承升學經驗，也奠基自己人脈。由於導師形象太好，不僅常送學生禮物、帶全班出國玩，也會主動向家長反映「孩子的不當行為」，藉此孤立學生，在資訊不發達的年代，未成年的自己無從求救。
她長期被焦慮症所苦，曾對一名女同學說出真相，上大學後接受心理諮商，這些年努力埋藏過去、追求正常的人生，也如願成為教育工作者。後來她在學校擔任性別事件調查委員，接觸多起「師生戀」案件，意識到自己也是校園性侵的受害者，決定站出來發聲，今年4月向台中市性別平等教育委員會舉發狼師惡行。
她透露當年上課時，老師曾多次公開舉一個大6屆的學姐為例，說自己對她照顧無微不至，曾在她16歲生日時送上16片CD，但學姐升學後不理他，變得又胖又醜，大學考很爛，「活該！這就是離開我的下場」。當自己走過同樣的路，她才懂得很多孩子行為偏差的源頭，來自有苦難言，卻被有心人利用、攻擊，甚至以此說服家長企圖脫罪。
女老師說，今年7月中旬，已經是校長的前導師被教育局約談，從此瘋狂騷擾她的家人和證人，不僅要求國中同學新編通訊錄以取得她的資料、揚言要「家訪」證人，甚至衝到職場拜訪表示要解釋誤會。還向她的父親抱怨，當年對學生管教太嚴，才遭到抹黑報復，並說自己請教過律師，全案已過20年追訴期，這件事鬧開了，不僅影響到他今年8月的屆齡退休，女老師也會被肉搜、影響婚姻家庭、小孩等。
女老師說，自己勇敢出面，家人朋友卻遭到騷擾威脅，決定不再孤身奮戰向外求援。人本基金會南部辦公室主任張萍表示，該案根本是房思琪事件的翻版！在資優光環下，受害孩子的壓力非常大，甚至只能在暗黑角落哭泣，她呼籲潛在的被害人勇敢出面，不讓真相繼續沈默。
該名校長的退休申請，已因此案被延期審理。台中市教育局表示，市府性別平等教育委員會已籌組調查小組、訪談相關人等。教育局正嚴加調查此案，因案情調查的必要，依《性別平等教育法》展延調查期限至今年9月。若調查結果屬實，必定重辦。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110