糖分攝取超標！職缺要求每月吃3500種糖果　營養師大呼：「簡直危害健康」

▲2歲以下建議避免任何含添加糖的食物或飲品。
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嬰幼兒副食品專業顧問陳譯庭營養師在臉書粉專《Bonita陳譯庭營養師》指出，這份工作年薪超過230萬台幣，且滿5歲的孩童就能應徵，每個月要試吃約3500種糖果，平均一天試吃113種，這對孩子來說根本是美夢成真！不僅如此，成功當上「糖果長」的人還有機會接受大量的味覺培訓，對於公司要推出哪些糖果也有一定的主導權；更荒唐的是，公司還「貼心」提供超棒的牙醫保險，所以員工即使患有蛀牙也不必太擔心，令陳譯庭不禁直呼不敢讓女兒知道世界上有這樣的工作存在。
▲美國心臟協會（AHA）建議成人女性在添加糖的攝取上，1天不要超過100卡（約6茶匙，25克）；而男性則一天不要超過150卡（約9茶匙，36克）
添加糖的建議
陳譯庭指出，根據2020-2025年美國飲食指南，2歲以上孩童建議不要攝入超過一天總熱量10%的添加糖，以一天2000大卡為例，就是一天不能吃超過50克； 2歲以下則應避免任何含添加糖的食物或飲品。
而美國心臟協會（AHA）建議成人女性在添加糖的攝取上，1天不要超過100卡（約6茶匙，25克）；而男性則一天不要超過150卡（約9茶匙，36克）。另外，AHA對兒少的建議較為嚴格，2-18歲一天攝取量不要超過6茶匙（相等於25克) ，含糖飲料攝取一週不要超過8盎司（1杯，約237 cc）；2歲以下一樣建議避免任何含添加糖的食物或飲品。
她舉例，僅一個Hi-Chew就含有約3克的添加糖，就算一顆糖果只含1克添加糖，一天吃113顆，這樣一天就會吃下超過100克的添加糖！
陳譯庭表示，常時間吃太多糖可導致肥胖、高血壓、心血管疾病、糖尿病等，這樣一份危害健康的工作，職缺相關內容並沒有提到醫療保險，陳譯庭表示這份工作應該要提供終身的醫療保險才合理。
本文經 營養師陳譯庭 臉書粉專《Bonita陳譯庭營養師》授權報導
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