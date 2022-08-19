擺脫「３高」危機　基隆長庚全方位守護東北角居民

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴旗俊院長表示，「大環境老人居多，出生率也很低，基隆長庚是除了台北以外最大的醫院，我們是唯一的重症責任醫院。」在這山、海相銜之地，基隆長庚所處位置有多重要？由於急重症患者分秒和死神搶命，最快送往醫院，獲得全面治療照護是關鍵，院長說，「基隆、金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪和雙溪，我們的醫療服務以這７個區域為主，而在國道五號通車前，宜蘭患者也會送往基隆長庚，我們既有社區醫院的友善、更有醫學中心的特色。」
重大疾病的患者，到其他都市就醫相當不便，賴旗俊院長舉例，「癌症化療、手術，並非一次、兩次就完成。」因此，基隆長庚醫院情人湖院區，肩負起照顧癌友的責任，除此之外，有復健需求、慢性病或精神疾病患者亦不須大老遠、舟車勞頓到外地就醫，「我們希望透過完整的醫療建置，照顧到整個社區。」
就連今年疫情爆發，雙北淪陷自顧不暇，無法容納外地患者，基隆長庚卻能一舉收治鄰近區域1千多名確診者，其中4成是插管治療的重症患者，而平均一名患者，需要2-3倍的醫護人力支援，但醫院卻發揮絕佳的能量，「我們的醫療可能是全台數一數二的貧瘠，在條件相對嚴苛的情況下，都要歸功於醫護團隊的同心協力。」
「救一雙眼、就是救社會」全國分科最精細眼科中心 全方位整合治療
除了社區醫院的友善，賴旗俊院長也致力將基隆長庚醫院發展醫學中心的特色，院內擁有全國分科最精細的眼科中心，包括：青光眼科、視網膜中心、小兒眼科、眼整形科、眼神經科等，賴旗俊院長表示，「如果患者有其他疾病合併眼科症狀需要治療，我們可以給予聯合照護。」
糖尿病患者最常出現眼睛病變，然而糖尿病初期無症狀，等到視力模糊時已難以挽救，因此透過眼科中心和新陳代謝科合作，提高視網膜檢查率，早期發現患者眼科問題，初期給予治療以挽救視力，許多第二型糖尿病患者為中年人，正值生產力旺盛時期，若再也看不見，無論家庭、經濟狀況都會受到牽連，救一雙眼、就是拯救一個人生、一個家庭乃至整個社會。
獨創術式獲國際期刊認可 國內外紛取經
2015年，身為眼科名醫的賴旗俊院長發表一篇論文，讓視網膜剝離治療有了突破性的進展。台灣堪稱近視大國，而高度近視更存在著威脅。高度近視的人由於眼軸長、玻璃體早發性液化，退化過程拉扯黃斑部造成黃斑部裂孔，進一步合併視網膜剝離，「以前這個疾病很難治療，有一半機率會失明」，幾乎是無力回天。
對此，賴旗俊院長創造了一項新技術「自體內腺膜移植與自體血修補高度近視黃斑裂孔性視網膜剝離」，並發表於國際知名的眼科學雜誌，其術式乃是透過移植視網膜當中的內腺膜、並將病人自身的血液滴在裂孔上，其癒合力可達95%，屬於微創手術，術程約40分鐘內即可完成，安全性高，這項新技術更讓海外學者紛紛來台取經，不只受惠於台灣患者，更造福了全世界。
盼有社區醫院的友善、醫學中心的水準
「基隆長庚雖然是區域醫院，但我希望能有醫學中心的水準。」賴旗俊院長表示，院內一年發表將近500篇論文，「希望醫學研究能產生有用的知識幫助醫學、科學發展」，也開辦許多教學，藉以訓練更多住院醫師，或海外來台的醫師，基隆長庚也創設「擬真中心」，提供在實習或PGY階段的醫師擁有一個模擬的場域進行訓練，得到認證後才能踏入臨床，「我們要訓練更好的醫生，讓患者更安全。」
除了有硬體、軟體之外，賴旗俊院長表示，「希望市民們也能認可我們有社區醫院的友善，去年，基隆長庚醫院獲得非醫學中心綜合評鑑第一名，我們也舉辦公益計畫，挹注資源與人力幫助宜蘭偏鄉、基隆家扶中心、原住民學童，落實知識衛教與關懷健康，『基隆是一個很有潛力的城市』，我們希望能更上一層樓，讓醫療照護、教學、研究，都能做得更好。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54854
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw