處暑要來了！命理師曝「5禁忌」別誤觸　多做1事財運旺翻

我是廣告 請繼續往下閱讀
- 室內冷氣不宜開太強：室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。
- 忌安床：處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床,容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。
- 禁去空曠地：處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。禁海邊戲水：處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。
- 洗澡禁關窗：處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。
沖屬虎與老鼠：諺語：處暑，會曬死老鼠。主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，農民曆又沖虎。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。
小孟老師分享「處暑」開財運法
喝太陽水：處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。