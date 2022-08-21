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處暑要來了！命理師曝「5禁忌」別誤觸　多做1事財運旺翻

▲小孟老師提醒，下週二(23日)將迎來下一個節氣「處暑」，代表暑氣即將終止，雖然又有別稱「出暑」，不過仍有地區會持續高溫炎熱。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師提醒，下週二(23日)將迎來下一個節氣「處暑」，代表暑氣即將終止，雖然又有別稱「出暑」，不過仍有地區會持續高溫炎熱。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-21 10:50:12

下週二(23日)將迎來下一個節氣「處暑」，代表暑氣即將終止，雖然又有別稱「出暑」，不過仍有地區會持續高溫炎熱。對此，清水孟國際命理小孟老師就提醒當天的「6大禁忌」，同時分享招來財運的方法。

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小孟老師解析「處暑」禁忌：

  • 室內冷氣不宜開太強：室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。
  • 忌安床：處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床,容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。
  • 禁去空曠地：處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。禁海邊戲水：處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。
  • 洗澡禁關窗：處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。
    ▲小孟老師分析「4生肖」10月將受到財神爺庇佑，財運很好，尤其屬雞者，事業順利急起直追。（圖／Shutterstock）
    ▲小孟老師提醒,，處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量。（圖／Shutterstock）
兩類人須留意

沖屬虎與老鼠：諺語：處暑，會曬死老鼠。主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威，農民曆又沖虎。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。

小孟老師分享「處暑」開財運法

喝太陽水：處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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