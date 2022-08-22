特企／《楓之谷 R：經典新定義》X 維他露　跨界聯動暢玩

我是廣告 請繼續往下閱讀
冒險家們不僅經常為了團體的勝利而戰，更時時通過挑戰來磨練自我。為此，本周還將送出“大擂臺”和“維多利亞島爭霸”的特別獎勵——超夯補給維他露碳酸！激勵在個人賽與團體賽中突出重圍的冒險家。進入官方粉專瞭解詳情，讓維他露碳酸助你走上更爽暢的競技之路！
優秀的冒險家都善於将這個世界的神奇生物收服為寵物，而全新養成系統“幻靈”，恰好可以幫助更好地訓練和培養它們。依靠這些外表可愛的小傢伙們，冒險家不僅更順利地馴化寵物，還能將幻靈所攜帶的能力投射賦予到寵物們身上，從而擁有更豐富的可能性。
「開啟條件」開服天數≥309天且通關冒險旅程3-2
「基本介紹」每個寵物上陣位對應3個幻靈支援，每個支援位解鎖後可裝備1隻已激活的對應部位幻靈。裝備同系列幻靈可為上陣寵物提供支援效果，提升幻靈星級可大幅強化支援效果。
幻靈會成為你冒險途中的一大助力 所以大膽去暢想吧！
活動時間內購買維他露指定碳酸飲料，憑印有虛寶序號的瓶蓋，有機會兌換到維他露專屬時裝，以及紅鑽、SSR寵物碎片等超多好禮！
活動規則：
①2022/08/24~2022/09/20至7-ELEVEN，購買有《楓之谷R：經典新定義》活動瓶貼的「維他露P活力微泡飲610ml」
②2022/09/07~2022/10/04至全家便利商店，購買有《楓之谷R：經典新定義》活動瓶貼的「維他露彈藍色蘇打510ml/維他露大蘋果蘇打610ml」
開蓋瓶瓶送遊戲虛寶一組！將獲得瓶蓋序號輸入至《楓之谷R：經典新定義》遊戲帳號內，即可獲得超值虛寶好禮！各店門市序號數量有限，以各門市實際銷售情況為主，售完為止。虛寶兌換儲值時間2022/12/31 23:59截止。