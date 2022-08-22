桌球／運科精準輔助提升訓練質量　老將莊智淵很有感

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雖已高齡41歲，但莊智淵今年打出亮眼成績，奪下睽違6年的國際單打賽冠軍，受訪時他坦言「時間是運動選手最大的敵人」，而運動科學對於延長選手生涯有很大的幫助。
「早期剛打球時，運科還沒這麼發達，只能刻苦訓練，為了改善較弱的正手，一天訓練9小時，不僅沒練好正手，連反手也變得很糟，現在有運科的輔佐則能事半功倍。」莊智淵表示自己這種年紀的選手，都有一些根深蒂固的技術環節，如今自己已沒有那麼多體力和時間去消耗在更改動作上，但透過運動科學的精準，能很快的這方面上去作出改正。
除了科技化訓練之外，運動數據的回饋對解析戰局變化愈發重要，莊智淵表示，透過數據了解對手的得分方式，強化應對策略的同時也為自己注入一劑強心針。
而自己有開球館的他也直言，運動科學的發展在選手訓練這方面也大有助益，「有些新東西你給學生看，他可能不能領會，但是透過影片和數據，就是一目了然，他們也比較能接受，少走一些冤枉路。」
而在會中，國立臺灣體育運動大學教授吳昇光也分享其研究團隊目前正與國際桌球總會合作，在國際身障桌球運動領域，由台灣研發的「智能球拍」能夠客觀測量每位選手的揮擊速度、加速度、軌跡等，是體育界的重大突破。
吳教授表示國際桌總正式接受使用MIT智能球拍測驗選手，採用智能球拍之後，能更公平客觀為國際身障桌球分級。此外，智能球拍還能在模擬比賽練習使用，配合執行動作的相關影片，就能以實際數據向選手進行說明，不再只是個人主觀的「手感」，吳教授更進一步提到奠基在科學與科技之上的智能球拍是目前全球唯一可同時提供分析模式的訓練工具。