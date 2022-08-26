小孩增高靠的竟是蛋白質？　醫喊：鈣片、鈣粉效果不顯著

▲對於生長遲緩的小朋友，補充蛋白質對促進身高增長的效益最好
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那要讓孩子吃什麼比較好呢？答案其實很簡單，也不用花大錢，就是補充蛋白質。根據研究，對於生長遲緩的小朋友，補充蛋白質對促進身高增長的效益最好，其中的原因如下：
1. 長高不是只有骨頭生長，身高長高除了骨頭變長以外，肌肉份量與皮膚覆蓋的面積也會跟著增加，此外，血管、神經、血球等等細胞都會變多，這些都是需要大量的蛋白質。陳奕成補充，人體大約有60%是水分，扣掉水以後，人的乾重有45%是蛋白質，是構成人體最重要的元素。因此補充蛋白質對生長有顯著的幫助。
2. 長高主要是長骨兩端生長板的延長，生長板就是長骨兩端的軟骨層，骨頭能持續延展、生長，就是靠軟骨細胞不斷分裂、合成所達成的。所以骨頭能延長最主要是要靠蛋白質而不是靠鈣質，因此一味補充鈣質的效果其實很有限。
每餐先吃蛋白質
此外，陳奕成過去也曾分享，除了補充各種營養素，蛋白質對2歲後營養不良的孩子追趕生長 (catch-up growth) 最有幫助。但要2-3歲的小朋友坐在餐桌上乖乖吃完一頓飯，根本就是不可能的任務，因此他建議家長們應趁孩子對餐點還沒失去興趣前，盡量先讓小孩攝取足夠的蛋白質。
蛋白質攝取建議
植物性蛋白可以選擇核果類以及豆類，而動物性蛋白，則可選擇魚、蝦、雞胸肉或豬肉。爸爸媽媽可按照孩子的體重，確保孩子攝取每公斤體重1.5-2克蛋白質；例如，一個20公斤的小學生，一天要吃30-40克的蛋白質；一顆雞蛋大約含有7克蛋白質、一百毫升鮮奶約含3克蛋白質、而一百克肉品調理後約含10克蛋白質。
只要平時注意均衡飲食，確保每天攝取足夠的蛋白質，不必花冤枉錢也能保證孩子健康成長。
本文經 臉書粉專《兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地》授權報導
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