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愛吃這「5大汗臭食物」小心體味飄散　營養師抗臭飲食大公開

愛吃這「5大汗臭食物」小心體味飄散　營養師抗臭飲食大公開
愛吃這「5大汗臭食物」小心體味飄散　營養師抗臭飲食大公開

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-26 13:00:43

▲ 多喝水和綠茶、吃柑橘類水果有助緩解體臭。



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暑假出外期間免不了要搭乘大眾運輸工具，然而在這炎熱的夏天，公車捷運等密閉空間難免會成為人間煉獄，各種體臭五味雜陳，但你知道飲食習慣也會影響體味嗎？營養師指出，日常生活所接觸的「汗臭食物」食物其實都會導致體味比較濃郁，建議民眾多攝入一些「抗臭飲食」以改善體臭問題。

《好食課》營養師Oliver楊哲雄認為，要避免有難聞的體位，平日里要盡量減少攝取以下幾個重口味的「汗臭食物」:

《好食課》授權提供
《好食課》授權提供
1.   大蒜

防疫期間，不少人會吃大蒜來提升自身保護力，不過吃蒜也有些煩人的地方，那就是氣味！大蒜的保護力來自於臭臭的大蒜素和硫化合物，這些化合物具有揮發性，所以在尿液、汗液流失時，就會讓我們的體味也比較濃郁；

2. 洋蔥

與大蒜相同，含有具揮發性的硫化物，有助於殺菌及抗發炎，但也會導致體味改變；

3. 紅肉　

研究發現，比起素食者，吃紅肉者的體臭味較讓人無法接受；

4. 酒精

酒精除了經尿液排除，部分也會由汗水排出，所以如果有人說你“渾身”酒氣，可不單單是只有嘴巴的事喔；　

5. 咖哩

咖哩、孜然等味道重的辛香料吃進體內，通常味道會滯留一陣子。

 

此外楊哲雄也提供以下幾個「抗臭飲食」，有助緩解體臭困擾：

1.多喝水，促進身體新陳代謝，幫助排除身體廢物，稀釋體臭味；

2.綠茶富含茶多酚，可幫助抗菌抗臭，改善口臭及體味；

3.柑橘類水果富含檸檬酸及維生素C等抗氧化劑，可幫助改善體臭問題。

 

本文經《好食課》授權報導

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