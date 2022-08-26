愛吃這「5大汗臭食物」小心體味飄散　營養師抗臭飲食大公開

▲ 多喝水和綠茶、吃柑橘類水果有助緩解體臭。
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《好食課》營養師Oliver楊哲雄認為，要避免有難聞的體位，平日里要盡量減少攝取以下幾個重口味的「汗臭食物」:
1. 大蒜
防疫期間，不少人會吃大蒜來提升自身保護力，不過吃蒜也有些煩人的地方，那就是氣味！大蒜的保護力來自於臭臭的大蒜素和硫化合物，這些化合物具有揮發性，所以在尿液、汗液流失時，就會讓我們的體味也比較濃郁；
2. 洋蔥
與大蒜相同，含有具揮發性的硫化物，有助於殺菌及抗發炎，但也會導致體味改變；
3. 紅肉
研究發現，比起素食者，吃紅肉者的體臭味較讓人無法接受；
4. 酒精
酒精除了經尿液排除，部分也會由汗水排出，所以如果有人說你“渾身”酒氣，可不單單是只有嘴巴的事喔；
5. 咖哩
咖哩、孜然等味道重的辛香料吃進體內，通常味道會滯留一陣子。
此外楊哲雄也提供以下幾個「抗臭飲食」，有助緩解體臭困擾：
1.多喝水，促進身體新陳代謝，幫助排除身體廢物，稀釋體臭味；
2.綠茶富含茶多酚，可幫助抗菌抗臭，改善口臭及體味；
3.柑橘類水果富含檸檬酸及維生素C等抗氧化劑，可幫助改善體臭問題。
本文經《好食課》授權報導
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