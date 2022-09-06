後醫系選才嚴謹　課程導入科技素養、人文關懷

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後醫系採單獨招生，3校都是二階段考試，第一階段筆試、第二階段採書審、面試，會了解學生報考動機，像清大書審就規定要有自傳、申請動機、推薦函等，其中申請動機包括說明人格特質和潛在能力，是否符合本系辦學宗旨與教育目標；為什麼想當醫師；為什麼想當公費醫師，認為公費醫師應該以何種態度面對偏鄉與弱勢族群醫療等等。
清大、中山嚴格篩選後醫生 鎖定具偏鄉服務使命感
清大後醫系主任周宏學接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，清大後醫系結合AI人工智慧、Big Data大數據、Cloud雲端物聯網等課程，培養擁有科技素養的「ABC」醫師，盼縮小城鄉醫療差距，提升基層醫療照護品質。
周宏學指出，首屆招收23名公費生，包括「自然科學組」及「智慧資訊科技組」，第一階段筆試，「自然科學組」考英文、生物與生化、化學與物理；「智慧資訊科技組」考英文、生物與生化、資訊科學。考生還必須通過書審與8站的面試，展現他們對未來前往醫療資源不足地區服務的認同感及使命感。
周宏學說，培育跨域人才的第一關就是招收進來的學生，有部分已經具備基本資訊素養，進入學系後，2組學生大部分課程一樣、都有科技應用課程，但「智慧資訊科技組」要多修資料科學於醫療領域應用與實作課程。
他提到，今年首屆錄取自然科學組22名及智慧資訊科技組1名，錄取生大學主修科系涵蓋光電、化學、藥學、物理治療、生命科學等領域，符合後醫系多元選才的精神，智慧資訊科技組即使僅1名學生也會開課。
中山後醫系想培養富人文關懷兼具科技素養的良醫，提供多元選修課程，包含醫學科學家微學程、醫師工程師微學程、醫務管理整合學程，提供醫學生豐富的多元學習，培育因應智慧醫療跨域的醫師。
中山後醫系主任陳彥旭表示，中山後醫系招生也採二階段進行，第一階段筆試考英文、普通生物及生化概論，並依組別選考物理與化學（一般醫學組）、計算機概論與程式設計（智慧醫療組），第二階段由20幾位學者專家面試，採國內外醫學系普遍的多站式入學面談，預計有7個關卡，著重評估5大面向，包括從醫企圖心、同理心、抗壓力、跨域好奇心、社會關懷等，進行嚴格篩選。
對於是否擔憂學生動機只想趕快開業賺錢、不願繼續留在偏鄉服務。陳彥旭指出，後醫系學生適用的重點科別培育公費醫師計畫第二期，規範課業完成後，要下鄉服務8到10年，若反悔賠款，也拿不到醫師證書，這是比較硬性、嚴格的改變，但也有彈性的部分，公費醫下鄉期間，可以回來接受次專科訓練2年，可抵服務年限，制度本身就會篩掉無法忍受長期在偏鄉的學生，並保有跨域修習的彈性。
後醫系盼藉科技改善偏鄉問題 培養人才不設限
針對公費醫制度與培育跨域人才存在衝突，周宏學表示，清大不是要培養尖端科技人才、創新、改變台灣醫療，招收學生既已設定為公費生，偏鄉醫療育才就會是基本款，再去思考如何把新科技帶到偏鄉醫療執行，如用物聯網、大數據支援，發展智慧醫療，盼用科技解決偏鄉醫療匱乏問題。
他舉例，公費生服務對象為醫療量能不足地區的人民，不可能把大型儀器帶去，而是希望藉由科技協助，將簡易診斷工具、資源知識、人力帶到當地，並透過網路，連結到跨領域團隊與資料庫。例如學生面對病患時，不像待在大醫院，有分科醫師可立即照會，就要透過智慧連線至母院，跟其他科醫師做線上資源照會，且同時線上安排好後送、轉診，讓病患可以獲得更即時、更好的照顧。
對於學生未來是否能成為醫師科學家、醫師工程師等跨域人才。他說，學校沒有設限，但這些跨域人才少見，是未來觀察重點，學系僅能給予資源、課程，讓這些後醫生具備相關能力與基本素養，若遇到制度面、大環境友善、發展到位需要相關人才時，這些學生能夠很快接軌，不用重新培育。
陳彥旭認為，受疫情影響，全世界數位轉型推進快速，因此現在到偏鄉服務，不像早年讓公費醫孤立無援，而是藉由5G、高速傳輸、特殊儀器設備等，由醫學中心做備援，若公費醫在非主科的檢查、超音波等不會判讀，可以傳回醫學中心由跨科醫師做判讀。
陳彥旭說，中山後醫系課程、教學仍會先符合政府對偏鄉醫療人才的需求，希望公費醫師下鄉服務過程中，能融入學到的科技新知、應用跨域概念；醫學中心就像公費醫師的母醫院，即使被外派，還是可以回來進修增能、做跨域研究，或是在偏鄉服務遇到困難時，也能和醫學中心合作、討論，使用科技改善偏鄉醫療的痛點。
偏鄉醫療人才短缺除導入課程 制度才是關鍵
對於偏鄉醫生的留任，陳彥旭表示，學校盼以醫學中心作為公費醫師偏鄉醫療支援整合站，提供遠距醫療支援系統，讓偏鄉醫生不再孤軍奮戰；後醫系課程中導入100小時的醫療志工服務、2.5個月的偏鄉社區實習，不僅讓學生提早了解偏鄉實際狀況、社區生態、如何融入偏鄉等，也希望每屆學生都能長駐在某個地區服務，對當地有長期貢獻，宣導預防保健等，實踐大學的社會責任。
周宏學認為，學校僅能配合政府對偏鄉醫療人才的需求，在前端提供足夠的訓練及素養，除了科技應用課程外，也會特別加強學生醫學人文訓練，引導學生具同理心、憐憫心、關懷弱勢，但整體還是要靠制度面解決，如國家是否給與獎勵措施、保障收入、減稅、當地醫院給予資源等，才能吸引這些公費醫願意留在偏鄉服務。