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特企／台北市商業會邀產官學研代表　推動台北淨零排放！

▲台北市商業會於8月30日上午針對台北市議會率先六都在6/22通過「台北市淨零排放管理自治條例」草案，對產業影響舉行座談會。（圖／資料照片）
▲台北市商業會於8月30日上午針對台北市議會率先六都在6/22通過「台北市淨零排放管理自治條例」草案，對產業影響舉行座談會。（圖／資料照片）

本報訊

2022-08-30 18:12:45

台北市商業會於8月30日上午針對台北市議會率先六都在6/22通過「台北市淨零排放管理自治條例」草案，對產業影響舉行座談會。座談會由市商會章金元副理事長主持，國際氣候發展智庫趙恭岳擔任引言，邀請行政院能源減碳辦公室黃錦明科長、北市府環保局盧世昌副局長、產發局王三中局長、王浩市議員、市商會孫因常務理事、台大邱祈榮教授、大同大學許言教授、淡江大學潘伯申主任、工研院蔡振球總監及張肇顯總監、綠領協會陳重仁理事長及產業代表印刷公會林平和理事長、塑膠公會張巍瀭常務理事等出席。

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商業會吳發添理事長在致歡迎詞時表示，減碳及淨零排放已是全世界沛然莫之能禦的趨勢，政府應站在企業角度，盡全力協助企業落實政策，以達到淨零的目標，創造雙贏。章金元強調，市府的淨零排放管理自治條例，是針對全北市整體的規劃，但本會會員多屬中小企業，在未來訂定相關子法時，要多聆聽中小企業的聲音，若中小企業無法配合，相信淨零排放政策就很難落實。國際氣候發展智庫趙恭岳執行長認為，台北市淨零排放自治條例，展現推動城市淨零的決心，但最重要是理解各產業面對氣候治理實體風險及轉型風險的困難，需要透過輔導與培力，才能協助中小企業順利轉型。

會中台大邱祈榮教授指出，政府首要盤點目前已有的碳排放清冊，從排放清冊找出減碳目標及方法，日後在辦理推動會時，也要多邀請中小企業代表參加。塑膠公會代表在會中強調，塑膠業者非常願意配合政策推動環保，但環保不一定是限塑，限塑更不代表可以減碳，尤其目前塑膠製品已能百分百回收利用，政府要反對使用一次性器具，鼓勵民眾使用可循環利用的器具而非一味反塑。

淡江大學潘伯申表示，依據他實際輔導業者的經驗，要企業轉型，要先改變企業觀念，推動企業ESG並非消費而是投資，要讓企業知道，今天投資ESG明天會有何收獲，以投資角度讓企業配合政策，才能收到事半功倍的效果。

林平和理事長也表示，政府推動淨零政策時，會減少印刷品的製作，將直接影響企業生存，建議將減碳設計納入研發補助及輔助企業更換效能高且具減碳功能的設備，以提高業者落實政策的意願。王 浩市議員說，台北市淨零自治條例只是起步，大家應給予鼓勵，尤其是草案送行政院核備時，中央應以支持的態度協助地方，而相關子法訂定時，也會要求市府多聽中小企業的聲音。

孫因常務理事也代表市內設計公會表示，近期環保署要求室內設計裝修產業在開工前要附上垃圾清理申請文件，但廢棄物去化速度過慢及垃圾回收成本的不斷提高，也造成產業莫大困擾，希望政府在制訂政策時應有完整的配套措施，具體的解決垃圾回收成本問題。章金元副理事長在結論時強調，面對淨零排放來勢洶洶的要求，國內企業如何因應？尤其是台北市產業如何調適及配合？是身為首都商業會最為關心的議題。

市商會在四個月前就與國際氣候發展智庫及台大、大同、淡江及東吳等名校合作開班，分別就國際趨勢、國內法規及碳權碳滙等面向協助產業培育專業人才，以實際案例協助企業撰寫ESG報告書，希望以最務實的態度面對氣候變遷帶來的挑戰。今天是市商會舉辦的第一場產業座談會，邀請產官學研代表共同討論，未來如有需要?市商會將會邀請不同的產業代表舉辦多場座談會，藉由座談會平台，政府可清楚傳達政策，企業也能直接面對面向政府主管機關表達產業心聲，以加速推動台北淨零排碳的目標，日後仍會按產業需要，依照不同的供應鏈召開座談會，以解決不同產業面對的問題。

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