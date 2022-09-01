巷仔內／巴基斯坦洪災損失慘　氣候變遷是唯一幫兇？

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對於巴基斯坦來說，這場持續8週的大規模降雨，已經使1/3的國土被淹沒在洪水之下，信德省8月的降雨量是往年平均水平的9倍，整個巴基斯坦的降雨量則是過去同期平均水平的5倍。繼2010年的超級洪水後，巴基斯坦幾乎每年都會遭遇極端氣候事件，儼然成為一種常態，有項2021年的研究顯示，全球暖化正在使南亞季風變得更加強烈和不穩定，全球氣溫每升高攝氏1度，就會導致降雨量增加5%。
暴雨引發的土石流，本身就是很難提供預警的災害，人民往往因走避不及而喪命，何況河堤被破壞、森林濫筏也增加了土石流的風險，據巴國氣象專家的說法，流入印度河的喀布爾河上流水壩已經被摧毀。反聖嬰現象的持續，也讓巴國的氣候前景充滿不確定性。
二、國內體制及狀況不佳
數據顯示，超過60%的巴基斯坦人生活在農村地區，日常生活所需都仰賴土地，這些人無疑是洪災中最大的受害者，不只農田、農作物泡湯，還失去大量牲畜，且由於許多地區聯外交通仍然中斷，相關數據很可能被嚴重低估。
貧困群體的脆弱性也是導致災損的重要原因之一，加劇巴基斯坦本就已經在發酵的糧食短缺以及糧價上漲問題。根據2021年全球飢餓指數（Global Hunger Index）排行，巴基斯坦在116個國家的飢餓指標中排名第92位，有超過20%的人口營養不良。
除此以外，巴國前任總理伊姆蘭‧汗（Imran Ahmed Khan Niazi）於今年4月遭國會通過不信任動議而罷免，他任內積極推動的，希望國際貨幣基金組織（IMF）能重啟高達60億美元的救助計劃也遭到擱置；雖然IMF已在洪水發生後，批准恢復融資計畫援助，但在政局不穩定的情況下，難以對巴國岌岌可危的經濟起到立即性的作用。失業率高企、原油價格飆升、巴基斯坦貨幣持續貶值，並進一步影響外匯存底減少，主權債務評級被降至「垃圾」等級。
更慘的是，洪災加劇了通膨，光是洋蔥和番茄這2種巴基斯坦常用的食材，價格都上漲了40%，巴基斯坦大約80%的番茄在洪水中受損，洋蔥供應也受到嚴重打擊，政府不得不設法穩定物價，並考慮從素來不合的鄰國-印度進口原物料，當局也得做好準備，應對洪水退去後，疫情可能爆發的棘手狀況。
三、國際大環境影響
在洪水發生之前，由於新冠疫情、俄烏戰爭、全球能源價格上漲等多重因素，巴基斯坦本就已經在對抗創紀錄的高通膨，也成為被外媒點名的危險國家之一，在這波南亞國家的經濟危機中榜上有名。
南亞有了斯里蘭卡的前車之鑑，外界也關注巴基斯坦是否會淪為下一個斯里蘭卡，隨著經濟危機的繼續蔓延，2者的相似之處令人擔憂，如果情況再惡化下去，即將陷入大規模抗議和領導階層真空的國家恐怕就是巴基斯坦。
斯里蘭卡的例子表明，冰凍三尺非一日之寒，導致該國經濟崩潰的原因其實已經醞釀多年，包括巴基斯坦在內的許多發展中國家，現在也面臨著類似的困境，即使還沒有到斯里蘭卡的慘況，但距離已經不遠，不少跡象都已陸續在發生，值得巴國執政階層高度警惕。
最後，有關一帶一路的質疑聲浪近期也正在發酵，雖然因為加入一帶一路，展開中巴經濟走廊（CPEC）計畫，看似為巴基斯坦帶來大好的經濟前景，造成巴國與斯里蘭卡慘況的成因也無法一概而論；然而，就和其他陷入危機的南亞國家一樣，巴基斯坦近年的經濟狀況著實惡劣，不只關乎本身經濟脆弱、政治動盪，也凸顯一帶一路的成果，不是那麼容易就能享用的，如何靠自己健全自身體制，不因此落入債務陷阱，才是有望獲利、強大國家、應對危機的真正關鍵。