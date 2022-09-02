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印尼漁工揭露親身遭遇　綠色和平組織：漁業壓榨勞工

▲台灣漁業實力雄厚，外籍漁工卻長期遭受制度性的剝削困境，使台灣遭受來自國際的撻伐。（示意圖／記者陳明安攝於2021.12.16）
▲台灣漁業實力雄厚，外籍漁工卻長期遭受制度性的剝削困境，使台灣遭受來自國際的撻伐。（示意圖／記者陳明安攝於2021.12.16）

記者賴正琳/綜合報導

2022-09-02 14:22:31

長期關心外籍漁工權益的綠色和平組織，近期訪問印尼漁工Pukaldi Saswanto，要跟大家揭露漁工的受虐狀況。從 2019 年到 2021 年，Pukaldi Saswanto 在一艘漁船工作，長達 30 個月的時間不曾接觸陸地。Pukaldi 來自印尼蘇門答臘的沿海省份，因為朋友的推薦，他與一間人力仲介公司簽約成為漁工。他的家人尤其是母親不捨得他長時間離家，反對他做這份工作，但 Pukaldi 當時心意已決，他相信這份工作能給他更好的未來，賺夠錢成家。

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他飛往斐濟，登上駛向太平洋的一艘延繩釣漁船。在船上，他每天工作 14 個小時，拖著沉重的黃鰭鮪或蝦，這些食物最終將出現在您我的餐桌，而 Pukaldi 本人總是筋疲力盡、又餓又渴，靠腐爛蔬菜與微薄餐食果腹。

船上空間狹窄，同船有 15 個印尼同鄉，但與其他多數以普通話或越南語交談的船員無話可說而疏離。Pukaldi 不曾遭受身體虐待，但目睹朋友被斥責與踢踹。海上無處可逃，Pukaldi 只能堅持下去並安慰自己，履行兩年的合約後至少能賺到一筆錢。「我非常想念家人」，但整趟航程 Pukaldi 都無法與家人聯繫。

Pukaldi 最終在合約到期後又多工作半年，直到船上的其他漁工罷工，又花了另外三個月才返回印尼。到家後他震驚地發現，總額數千美元的工資，竟沒有一分錢存入他的帳戶。原本這筆錢足以讓他結婚與開始一份小生意，但他在海上痛苦忍受兩年半，竟沒有換到一分一毫。「換作是你會怎麼想？當時我只覺得，我真的好累了。」他說。

Pukaldi 之所以受困海上，源於「海上轉載」。全球長期過度捕撈之下耗盡魚類資源，遠洋漁船因此須花費更長時間深入公海捕魚。漁船透過其他船隻補給燃油、生活必需品，並將漁獲先運送回港，漁船得以在海上持續停留數月以至數年，而且船員通常不知情。海上生活孤立、船隻缺乏監控與管理，而龐大的作業成本正是藉由對勞工剝削，遠洋漁業才得以維持。

事實上，來自東南亞的漁工在船上輪班工作長達 20 小時，同時忍受著身體虐待與歧視，而這番辛苦卻時常被大眾漠視，讓綠色和平組織決心改變現狀，讓人權受人重視。

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