印尼漁工揭露親身遭遇　綠色和平組織：漁業壓榨勞工

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船上空間狹窄，同船有 15 個印尼同鄉，但與其他多數以普通話或越南語交談的船員無話可說而疏離。Pukaldi 不曾遭受身體虐待，但目睹朋友被斥責與踢踹。海上無處可逃，Pukaldi 只能堅持下去並安慰自己，履行兩年的合約後至少能賺到一筆錢。「我非常想念家人」，但整趟航程 Pukaldi 都無法與家人聯繫。
Pukaldi 最終在合約到期後又多工作半年，直到船上的其他漁工罷工，又花了另外三個月才返回印尼。到家後他震驚地發現，總額數千美元的工資，竟沒有一分錢存入他的帳戶。原本這筆錢足以讓他結婚與開始一份小生意，但他在海上痛苦忍受兩年半，竟沒有換到一分一毫。「換作是你會怎麼想？當時我只覺得，我真的好累了。」他說。
Pukaldi 之所以受困海上，源於「海上轉載」。全球長期過度捕撈之下耗盡魚類資源，遠洋漁船因此須花費更長時間深入公海捕魚。漁船透過其他船隻補給燃油、生活必需品，並將漁獲先運送回港，漁船得以在海上持續停留數月以至數年，而且船員通常不知情。海上生活孤立、船隻缺乏監控與管理，而龐大的作業成本正是藉由對勞工剝削，遠洋漁業才得以維持。
事實上，來自東南亞的漁工在船上輪班工作長達 20 小時，同時忍受著身體虐待與歧視，而這番辛苦卻時常被大眾漠視，讓綠色和平組織決心改變現狀，讓人權受人重視。