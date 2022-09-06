中部血庫拉警報 警廣臺中臺「及時雨」募血400袋挹注

疫情升溫，加上颱風來攪局，台中捐血中心上周血源短少2000袋，包括A、B、O型血液都未達七天安全庫存量。為鼓勵民眾踴躍捐血，警廣臺中分臺今日舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，新上任分臺長劉莉菁率先挽袖捐血250cc，企業界則加碼捐血送好禮，呼籲大眾「捐血一袋，救人一命」，預計可募血約400袋。





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台中捐血中心企劃課長陳家綺表示，中心每天要供應中彰投雲地區1800袋血袋外，各血型且必須維持七天以上安全存量。由於颱風攪局，疫情升溫，民眾捐血意願受到影響。截至今早統計，中心各血型平均庫存量僅有5天，其中A型僅剩4天，已拉警報，另O型4.4天，B型6.3天，AB型狀況較好有9.2天。





▲警廣臺中分臺今日舉辦捐血活動，分臺長劉莉菁率先挽袖捐血250cc，（圖／記者金武鳳攝，2022.9.6)

陳家綺指出，中部地區血庫拉警報，亟待民眾熱心捐輸，將庫存補足。尤其疫情有升溫趨勢，有可能影響民眾捐血意願，血液庫存量就會往下走，正所謂「疫情高峰，血庫谷底」，呼籲民眾未雨綢繆，踴躍捐血充實庫存，以備疫情再襲有足夠血液救人。





新上任的臺中分臺劉莉菁分臺長，多年來養成一年3次捐血習慣。她表示，捐血利人利己，既有益健康，也能救人一命。今天，她率先響應捐血250cc，有同事讚稱她好勇敢，扎針捐血眼睛都不眨一下，也效法挽袖捐血。





▲響應警廣臺中分臺捐血活動，台中弘生堂中醫診所呂志明醫師到場義診，並叮囑捐血民眾注意多休息，勿做激烈運動。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.6)

劉莉菁特別感謝多家企業年年響應警廣捐血做公益活動，有維他露基金會、正隆股份有限公司、宏瑋醫材有限公司、阿華師茶業公司等，熱心公益不間斷，每次都大方贊助物資，加碼好禮鼓勵民眾響應捐血，讓警廣年年舉辦的捐血活動能順利成功!





此外，現場還有高速公路交通安全宣導、臺中市政府警察局治安趣味問答，中醫師義診等，由中醫師免費衛教諮詢、以及捐血後注意事項等。弘生堂中醫師呂志明表示，捐血有助血液新陳代謝，鼓勵身體健康者不妨定期捐血。





要注意的是，每次捐血量不多，以女生捐血250cc為例，約佔身體5%，仍會造成短暫性血虛，因此捐血後一周內最好多休息，不要做劇烈運動 也避免熬夜加班，否則容易耗血。飲食方面可多補充蛋白質及鐵質，如牛肉、菠菜、櫻桃及紅棗桂圓等有補血效果。









