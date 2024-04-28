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《不夠善良的我們》「她」領便當！手機藏淚崩真相　結局全場哭慘

▲《不夠善良的我們》今（27）日迎來大結局，Rebecca和簡慶芬兩人終於見到面，並且向彼此吐露過去幾年的內心話。（圖／取自MyVideo）
▲《不夠善良的我們》今（27）日迎來大結局，Rebecca和簡慶芬兩人終於見到面，並且向彼此吐露過去幾年的內心話。（圖／取自MyVideo）

記者賴禹妡／綜合報導

熱播台劇《不夠善良的我們》今（27）日迎來大結局，Rebecca（許瑋甯飾）和簡慶芬（林依晨飾）兩人終於見到面，並且向彼此吐露過去幾年的內心話。Rebecca與簡慶芬的關係變好後，不僅終於理解對方的心情，同時也和過去糾結的自己和解了。

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Rebecca遇到簡慶芬後，收留對方到台東的海邊小屋同住，起初她還對簡慶芬有著厚厚心防，但聊到兩人與何瑞之的糾葛，彼此之間是如何費盡心思，讓對方在意自己；簡慶芬這才坦白，原來當初何瑞之到上海時，是何媽媽邀請她到家中同住，聯手創造打動何瑞之的關鍵。

簡慶芬與Rebecca一同在小屋裡度過最後的時光，兩人會一起哭著追劇，也有放聲大笑的時刻，更多的是吐露這幾年內心的感受。簡慶芬告訴Rebecca，她照顧婆婆的心路歷程，Rebecca也告訴簡慶芬，自己從得知病情到接受的過程有多痛苦。

▲《不夠善良的我們》。（圖／取自MyVideo）
▲簡慶芬與Rebecca一同在小屋裡度過最後的時光，兩人會一起哭著追劇，也有放聲大笑的時刻，更多的是吐露這幾年內心的感受。（圖／取自MyVideo）
但簡慶芬和Rebecca終究是亦敵亦友，兩人到最後又因為何瑞之起了爭執，簡慶芬誤會Rebecca和何瑞之有舊情復燃的時刻，Rebecca則不滿簡慶芬同情自己。簡慶芬一度氣到離開小屋，但最終仍回來繼續照顧Rebecca，最後也陪著Rebecca住進醫院安寧病房。

▲《不夠善良的我們》。（圖／取自MyVideo）
▲簡慶芬誤會Rebecca和何瑞之有舊情復燃的時刻，Rebecca則不滿簡慶芬同情自己。（圖／取自MyVideo）
Rebecca離世前，簡慶芬夢到Rebecca坐在病床上和她道別，她哭著說「妳走了我該怎麼辦？」Rebecca則微笑回應「當然是好好的開心大笑幾聲啊」，讓簡慶芬瞬間淚崩。簡慶芬在整理Rebecca遺物時，得知其實何瑞之並沒有和Rebecca糾纏不清，反而是告訴Rebecca「我很愛我老婆」，讓簡慶芬如夢初醒，原來一直以來她與何瑞之的婚姻中都存在愛情。

▲《不夠善良的我們》。（圖／取自MyVideo）
▲Rebecca離世前，簡慶芬夢到Rebecca坐在病床上和她道別。（圖／取自MyVideo）
簡慶芬隨即開車從台東回家，並在途中打給何瑞之說「我在回去的路上了」，何瑞之意識到兩人的關係獲得緩和，也哽咽地叮嚀她「小心開車」，讓簡慶芬忍不住潰堤，感嘆「我突然發現『小心開車』原來是這麼甜蜜的一句話」。

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