古典管弦樂團甄選新血 俄大師級小提琴家傳授基本功

創團已屆25年的台中市古典管弦樂團，是台灣青少年樂團中最具代表性。為吸收新血，將於17日舉辦2022秋季團團員甄選。樂團師資陣容堅強，尤其，本期特邀俄羅斯小提琴名家列夫索羅多尼可夫，額外開設基本功課程，為國內首見大師級基礎課程，機會難得，歡迎優秀音樂學子報名加入。





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古典管弦樂團創辦人兼音樂總監曾慶然，自幼受愛好古典樂父親的薰陶，6歲開始學習小提琴，在紐約取得小提琴演奏碩士後返台，擔任過國立台灣交響樂團首席，長年投入音樂教學，1997年年底成立古典管弦樂團，培養無數年輕世代優秀音樂家，站上國際樂壇。





古典管弦樂團師資除了創辦人曾慶然，還有前國家交響樂團首席吳庭毓、李斯特國際鋼琴大賽首獎張欽全、國內最資深的音樂導聆講師之一余濟倫、兼具作家身分的小提琴家葉公誠等。適逢創團25週年，特別邀請到俄羅斯小提琴家列夫索羅多尼可夫開設基本功課程。曾慶然表示，「大師講堂一般是透過徵選，教導琴藝優異學生，有一定門檻，受惠學生有限，開辦基礎課程，目的是希望嘉惠更多學子！」





▲創團已有25年的古典管弦樂團，學員以在學學生為主。中旬將招募新血，由俄籍大師級小提琴家傳授基本功。（圖／樂團提供）

曾慶然說，今年初樂團就邀請到列夫合作，下半年希望讓更多學員及老師，有機會向大師學習，因此開設基本功課程，針對基礎的運弓、持琴、指法、換把位、抖音等，指導正確觀念，由大師為你奠定好的基礎，從小有好的觀念，學習路上就不會繞遠路。





曾慶然說，基本功並不簡單，舉例來說，藝術不是靠努力或意志力實踐，相反的，需要透過愛與關懷，琴才能拉得更加自然、優雅，「拉琴如果聳肩用力去壓，身體和意志無法共鳴，好像揹著沙包衝百米，很殘忍。人和琴是合作關係，如果努力卻不給它自由，人和琴不會起共鳴。」





原本於莫斯科柴可斯夫斯基中央音樂學院任教的列夫，曾獲多項國際小提琴大賽首獎，以深刻的藝術性演出與燦爛的小提琴技法，有新生代炫技小提琴王子之稱，在國際樂壇上備受矚目。曾慶然指出，一般學子平常難接觸到國際級師資，希望透過課程，讓喜愛音樂的人，有更多元的管道得到大師親自點撥，不用出國，也能感受到國際級的音樂指導。





古典管絃樂團甄選樂器包含小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴，秋季團研習時間自2022年9月至11月，於2023年1月15日於台中市中山堂進行成果發表，俄小提琴家列夫索羅多尼可夫，將擔任獨奏貴賓。至於小提琴基本功課程，只要有小提琴基礎的學生或社會人士，皆可報名參加。更多資訊可上樂團官網查詢：http://classic-orch.com/



