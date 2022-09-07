寮國經濟每況愈下！人民日子難過　憂淪中國附庸

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對於一個生活在不透明共產主義政權下的社會而言，寮國民怨爆發的程度可謂罕見，外匯儲備枯竭、鉅額外債，大部分是由於規模數十億美元的大型基礎設施項目，導致寮國積欠中國甚多，甚至被拿來與早先已經宣布破產的斯里蘭卡做比較，世界銀行經理亞歷克斯·克雷默（Alex Kremer）指出，結構性弱點加上新冠大流行、全球經濟環境惡化，寮國貨幣正在加速貶值。
美國威廉瑪麗學院、世界銀行等外部機構都警告，寮國已知的官方債務很可能只是冰山一角，對中國的「隱性公共債務風險」異常的高，債務曝險高達122億美元（約新台幣3785億），佔GDP的64.8%，若算上隱性債務風險，甚至可能超過寮國的GDP，而世上罕有國家對外的公共債務占比會高過自身GDP。
此外，寮國領導人尋求中國、越南和俄羅斯的幫助，也可能引發外交爭奪戰，據悉寮國政府5月就邀請了這3個國家的大使、相關機構、私人銀行進行討論，以解決當前的經濟危機，但不清楚確切的磋商結果和內容。不過從先前的經驗來看，並不是沒有以土地、天然資源做交換，來償還外債、支持國內基礎設施的先例，如交出土地供中國建設經濟特區，做為中國協助寮國舉辦2009年東南亞運動會的回報等。
只是，如果寮國真的淪為中國的附庸，寮國民眾是否會保持沉默，分析認為，寮國人對這個一黨制社會主義國家的不滿已相當沸騰，面對成為失敗國家的風險，寮國民眾對政府的憤怒來到前所未有的程度，恐逐步粉碎政權的統治合法性。