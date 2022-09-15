《刑警守則：幾何圖形的祕密》　點綴模糊的善惡邊界

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綜觀早期的刑偵相關作品裡，往往不外乎是非善惡的壁壘分明，做壞事的人就絕對是錯的，好人不管用何種手段都是為了保護民眾、維持正義。曾幾何時，英雄作品裡開始討論起「罪咎感」，故事裡的惡人們開始不再是奸詐狡猾、壞事做盡的形象，而是可能背負著某種巨大壓力或是內心拉扯之下，做了令眾人唾棄之事；好人不一定完全善良，所謂正義一方的作法不見得完全正確。若是所謂的好人站在壞人的立場，好人難道不會做出跟壞人一樣的決定嗎？ 如此，也引起不少反思與討論。
故事之所以是故事，並非它原先就存在，而是人去飽滿了、圓滿了這些情緒與事件。作者提及曾有一次被某導演問及關於故事是如何發展的？結局又是如何定奪的？當時作者的回答與導演所想要的答案相悖，但作者認為無論是劇本早已決定好故事走向，或是隨著角色性格日益鮮明而帶出新的事件面貌，我們的世界之所以會複雜、豐富，都是由於有不同的面向去集合起來的，所以，實在難以道出誰優誰劣，最重要的反而是學習尊重。
如同《刑警守則》裡，每個案件都像在解謎，有時人會落入思考的窠臼、鑽牛角尖而走不出來；有時人無法接受答案就如此簡單，反而去責怪原始的出題者；有時翻來覆去，想得頭暈腦脹，卻發現原來答案在燈火闌珊處。
每一樁案件都牽扯著一條守則，無論是明示暗示，或通常只是刑警間的潛規則，抑或聽說來的口耳相傳的小傳統。在每個案件中，內藏的有時不只一則故事，而是更多的錯綜複雜的幽微人性。
通篇故事的初衷，並非想要推翻什麼論點、爭議哪些社會議題，而是希望人們在閱讀時，能發想出一些自己的體悟、思考一些只有自己理解的惆悵。給這個世界多一點的柔軟，也是給自己的溫柔。也希望每個閱讀《刑警守則》的人能像故事裡的一段話：「世界上沒有解不開的謎題，謎底揭曉後，也希望大家都能喜歡真實的自己。」
原文授權轉載自「鏡文學」文/ PURPLE
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