百變時裝閃爆武林！《掌門小師妹》雙平台開放下載

我是廣告 請繼續往下閱讀
封印百年的「魔神劫」即將再掀江湖浩劫，玩家將成為被封印神器挑中的天選之人，下山拯救這場武林風暴，與其他門派的神器守護者，展開一場酸甜苦辣的浪漫江湖，還可以收集到可愛超萌的武魂、萌寵、坐騎一起遊歷整個武俠世界，看盡山河美景、踏遍江湖之路，一步步成為守護江湖的英雄少俠，光宗門派，名望天下！
百變時裝自由穿搭閃爆武林！
《掌門小師妹》是款3D可愛武俠手遊，且遊戲自由度極高，遊戲中收錄百套古代傳統武俠的服飾，可還原最原汁原味的復古武俠情懷之外，也融入了現代時裝的設計元素，可貼近最時尚的現代流行、不僅如此，還加入了未來科技的設計服飾，希望可以讓玩家遊玩遊戲的過程中，也能表現出最自信的自己，透過百變穿搭，在遊戲中成為最閃耀的大俠客！
攜手兄弟、情人遨遊最甜江湖！
在《掌門小師妹》這個最甜的江湖裡，你將可以找到真情的兄弟知己，攜手一起闖關冒險，立志爬上江湖英雄榜的巔峰，也可以一起生死與共，守護自己的幫派，共同書寫這部俠客傳奇，還能找到自己的江湖伴侶，展開一場酸甜苦辣的浪漫江湖，一起遊歷整個武俠世界，看盡山河美景、踏遍江湖之路，攜手練功，成為江湖人人稱羨的「江湖俠侶」！
《掌門小師妹》NFT同步Opensea公開販售！
手遊《掌門小師妹》將結合區塊鏈技術，推出星辰神獸 NFT 助戰玩家們守護江湖，今日也同步在Opensea上販售星辰令，玩家們可以在Opensea上先取得星辰通行令後，即可進入專屬的星辰副本，並在副本中擊敗怪物及 boss 獲得星鑽，星鑽幣將可以兌換稀有的星辰神獸同時可Mint(鑄造上鏈)成NFT，星辰神獸NFT擁有專屬的能力數值，可以提升遊戲玩家的角色戰力，助戰玩家守護武林和平，往江湖英雄榜更邁進一步！
最甜的江湖配最棒的上市迎慶活動！
《掌門小師妹》於今日正式在雙平台上線，為感謝事前登錄活動突破官方預期的預約人數，玩家可於登錄並完成創角後至信箱領到超值虛寶好禮，另外官方也特別準備了好玩且豐富的開服活動要跟玩家們一同慶祝這個值得紀念的武俠界的大日子！
2022年最微甜浪漫武俠MMORPG《掌門小師妹》，今日正式在雙平台開放免費下載，喜愛武俠遊戲、MMORPG玩法、可愛風格的玩家們，記得追蹤官方Facebook專頁獲得第一手遊戲消息和獨家限定獎勵！快來跟小師妹與可愛妖靈們，一起闖蕩這場酸甜又充滿回憶的浪漫江湖吧！
官方網站：
https://smg.huanle.tw/
遊戲官方粉絲專頁：
https://www.facebook.com/smgmmo/
Googleplay商店免費下載：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameone.smg
App Store商店免費下載：
https://apps.apple.com/hk/app/id1619293514