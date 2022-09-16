升息態勢不止、宜多元投資布局　關注食品產業抗波動

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而美元的部分，因Fed升息衝擊，引起全球經濟衰退擔憂，且當美國利率走高時，便會吸引其他利率較低之經濟體的資金，使美元持續走強。其中，美元指數甚至一舉飆升創20年紀錄，國泰證券觀察隨著美元持續強勢，使其與各國利差不斷擴大，故對美元則抱持「正向」看待。
國泰證券指出，Fed未來大致仍將朝向繼續升息為主要方向，在升息循環進入一段時間後，「債券市場」相較股票市場具優勢，原因在於當處於升息循環境中，債券價格下挫、殖利率相對較佳，進而浮現投資價值，建議追求長期投資的投資人可多關注信用評比良好的債券標的，倘若追求短期投資的投資人，則可留意約10年期的信用優良債券標的。
另因經濟衰退的擔憂，全球股市皆受到衝擊，以全球股市領頭羊美股來看，因近一年來美國儲蓄率下滑，個人消費支出卻呈現成長趨勢，從美國7月零售銷售數據來看，食品與飲料相關產業年增率約8%，若仍想在股市多加布局的投資人，國泰證券建議可關注擁有分散風險特性的ETF，包含食品、飲料等具有消費性質的防禦性產業，相對具有較穩健的發展。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。