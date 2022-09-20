特企／來自叢林黑豹騎士！《新瑪奇英雄傳》英雄提槍上陣

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《新瑪奇英雄傳》第2１位全新女英雄「拉緹雅」，是一名來自叢林「黑爪」部族，好奇心強且富有正義感的傭兵。過去的她曾嚮往成為騎士而踏上旅程，但卻因為急躁而導致意外，進而放棄了夢想。帶著沮喪與迷茫的心情返回叢林的她，望向夜空中閃爍的星光，想起了自己真正的夢想。為了實現它，她再次走向外頭的世界，踏上自己的道路，加入傭兵團。
「拉緹雅」的專屬武器「騎槍」象徵了她對成為騎士的憧憬，除了可施展沉重且具破壞力的刺擊外，還可同時使用鉤爪彌補機動性和速度間接提升威力；鉤爪能在敵人身上刻下存有魔力的「爪痕」，它會被拉緹雅的攻擊觸發而爆炸，將傷害最大化。除此之外，也可透過鉤爪來做移動，或是將體型不大的敵人拉至面前，配合騎槍來施展各種連擊，是名不容小覷的黑豹騎士。
參與熱門活動快速累積實力！
為了可以快速地讓「拉緹雅」加入戰場，英雄養成計畫活動本次仍舊不缺席的展開了！活動期間內只要是30級以下的角色，都將可以獲得「菜鳥傭兵支援箱」，只要達成指定等級條件後就可獲得指定的獎勵，除了新英雄限定裝備，在一百級時還能獲得「菜鳥傭兵時裝選擇箱」，各種暴走騎士、蒸氣龐克等等風格的時裝將任君挑選！另外舉辦的「狩獵時間」活動，玩家也可透過蒐集兌換券來獲得特別的「狩獵時間活動時裝箱」，內有夜店女王與英倫紳士套裝等著你來蒐集，當然還有其他各式優質獎勵玩家也千萬別錯過！想知道更多關於遊戲活動內容，還請玩家持續鎖定官方粉絲團及官方網站消息！