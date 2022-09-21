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特企／陽獅集團承繼百年經典　致力共創未來新紀元

▲暑期期末提案的獲獎團隊與評審長李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏合影。（圖／品牌提供）
▲暑期期末提案的獲獎團隊與評審長李奧貝納執行長暨創意長楊榮柏合影。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-21 14:30:06

經典和新潮該如何融合與發揚光大？大整合屆滿周年的陽獅集團以一場別開生面的盛會，為此完美開啟。十小時不斷電的盛會以「百年傳奇」影片揭開序幕，將陽獅集團旗下之李奧貝納、陽獅廣告、實力媒體、星傳媒體等各大品牌的歷史發展與整合軌跡完整呈現，隨後各項集創意與狂樂之大成的精彩活動，也在各品牌樓層逐一展開，讓陽獅集團所有同仁穿梭於五大樓層中，實際感受各品牌的文化與傳承，沉浸體會Power of One的深意。

在瞬息萬變的數位科技時代，人們的注意力往往集中在「新」與「創」，而容易忽略前人披荊斬棘的珍貴足跡及淵源。「陽獅集團擁有全球知名且各具領導地位的代理商品牌，及在其百年歷史洪流中眾多前仆後繼的廣告英雄人物，所投注生命血淚創造出的典範，而一步步打造下此百年不墜的根基。」陽獅集團台灣執行長張明玲說，「每個品牌一路走來的足跡，都承載著許多值得驕傲或必須記取的寶貴經驗。做為後繼者，我們唯有戰戰兢兢地接棒前進，結合經過歷史淬鍊的各品牌獨特文化與精神和新時代的發展，契心與契機並重地整合人才與資源，方能在越挫越勇中找出最佳的道路，承先啟後、繼往開來。」

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陽獅集團周年慶　傳承多元品牌文化

隨著集團整合，今年的陽獅集團周年慶由整合後的福委團齊心齊力地規劃，充分展現集團辦公室的空間優勢及各樓層之特色，讓同仁們度過寛心放鬆，也能大展玩心盡情遊樂的一天。

最受萬眾矚目、當天即洗版廣告媒體圈各大社交平台的重頭戲，是空前絕有的辦公室演唱會。陽獅集團展現廣告行銷人Work hard, play harder的瘋狂熱情，排除萬難將燈光音響等全套演唱會規模的專業設備搬進辦公室，使平日的培訓場地瞬間變身演唱會舞台，邀請大咖歌手們熱鬧開唱，讓同仁們在音樂中感受老王樂隊帶來的經典，和夜貓組與金曲製作人李權哲一同引爆的歡樂狂熱。

10小時連續放映的星空電影院，是陽獅集團以李奧貝納辦公室中原有的廢棄手扶梯設計而成，展現了廣告人用創意打造新生的思維，不僅讓同仁在辦公室中有個看片的好場地，更在慶典中華麗變身，提供讓同仁邊吃爆米花邊享受好片上映的電影院體驗。

同時，集團也回應同仁的期待，在周年慶當日開設星空雙酒吧，邀請名列亞洲百大酒吧的The Public House和HiBoRu嗨啵嚕進駐，調酒師們以享譽國際的專業為陽獅集團特製專款調酒，用創意及美味嗨翻全場。為了讓同仁深入集團各品牌，福委們更精心安排各種吃喝玩樂攤位並巧妙選點，設計闖關摸彩帶領同仁進入各公司踩點蓋章，在參觀談笑互串門子中一同感受ONE的活力。

栽培新血　陽獅集團實習計畫　實現產業永續發展

為了迎接李奧貝納加入為行銷傳播業界培育新芽的行列，已進入第三年的陽獅集團Lion Campus實習計畫再次擴大招生。參加陽獅集團實習甄選young lion們不僅能在兩個月的暑期實習中，接受包含策略、創意、媒體、創新的完整課程薰陶，更有機會在實習結束後，以優於業界應屆新進員工的薪資，依其個別意願與長才分發不同品牌／部門，進一步展開長期且深入的實務體驗。

「人才是行銷傳播產業的核心，所以『以人為本』不是口號，是一步一腳印的投入與投資。」每年都參與Lion Campus實習規劃，並親自與實習生對談的陽獅集團台灣執行長張明玲，樂於以實際行動展現對人才培育的重視。親力親為的結果，不僅大幅提升實習課程精實度，也間接使陽獅集團的Lion Campus實習營，超越一般的暑期實習，成為傳播科系學生爭相報名爭取的進階跳板。

陽獅集團台灣執行長張明玲表示，「Lion Campus不只是為集團各品牌孕育新血，更是為行銷傳播業界養成未來的新星。陽獅集團擁有台灣傳播業界第一品牌李奧貝納，以及多次被Campaign Asia和RECMA認證的實力媒體、星傳媒體兩大最佳媒體代理商品牌，當然要盡我們的力量，為業界人才永續而努力。這是陽獅身為台灣最好的行銷傳播集團，一份非重視不可的責任！」

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