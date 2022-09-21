特企／陽獅集團承繼百年經典　致力共創未來新紀元

在瞬息萬變的數位科技時代，人們的注意力往往集中在「新」與「創」，而容易忽略前人披荊斬棘的珍貴足跡及淵源。「陽獅集團擁有全球知名且各具領導地位的代理商品牌，及在其百年歷史洪流中眾多前仆後繼的廣告英雄人物，所投注生命血淚創造出的典範，而一步步打造下此百年不墜的根基。」陽獅集團台灣執行長張明玲說，「每個品牌一路走來的足跡，都承載著許多值得驕傲或必須記取的寶貴經驗。做為後繼者，我們唯有戰戰兢兢地接棒前進，結合經過歷史淬鍊的各品牌獨特文化與精神和新時代的發展，契心與契機並重地整合人才與資源，方能在越挫越勇中找出最佳的道路，承先啟後、繼往開來。」
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隨著集團整合，今年的陽獅集團周年慶由整合後的福委團齊心齊力地規劃，充分展現集團辦公室的空間優勢及各樓層之特色，讓同仁們度過寛心放鬆，也能大展玩心盡情遊樂的一天。
最受萬眾矚目、當天即洗版廣告媒體圈各大社交平台的重頭戲，是空前絕有的辦公室演唱會。陽獅集團展現廣告行銷人Work hard, play harder的瘋狂熱情，排除萬難將燈光音響等全套演唱會規模的專業設備搬進辦公室，使平日的培訓場地瞬間變身演唱會舞台，邀請大咖歌手們熱鬧開唱，讓同仁們在音樂中感受老王樂隊帶來的經典，和夜貓組與金曲製作人李權哲一同引爆的歡樂狂熱。
10小時連續放映的星空電影院，是陽獅集團以李奧貝納辦公室中原有的廢棄手扶梯設計而成，展現了廣告人用創意打造新生的思維，不僅讓同仁在辦公室中有個看片的好場地，更在慶典中華麗變身，提供讓同仁邊吃爆米花邊享受好片上映的電影院體驗。
同時，集團也回應同仁的期待，在周年慶當日開設星空雙酒吧，邀請名列亞洲百大酒吧的The Public House和HiBoRu嗨啵嚕進駐，調酒師們以享譽國際的專業為陽獅集團特製專款調酒，用創意及美味嗨翻全場。為了讓同仁深入集團各品牌，福委們更精心安排各種吃喝玩樂攤位並巧妙選點，設計闖關摸彩帶領同仁進入各公司踩點蓋章，在參觀談笑互串門子中一同感受ONE的活力。
栽培新血 陽獅集團實習計畫 實現產業永續發展
為了迎接李奧貝納加入為行銷傳播業界培育新芽的行列，已進入第三年的陽獅集團Lion Campus實習計畫再次擴大招生。參加陽獅集團實習甄選young lion們不僅能在兩個月的暑期實習中，接受包含策略、創意、媒體、創新的完整課程薰陶，更有機會在實習結束後，以優於業界應屆新進員工的薪資，依其個別意願與長才分發不同品牌／部門，進一步展開長期且深入的實務體驗。
「人才是行銷傳播產業的核心，所以『以人為本』不是口號，是一步一腳印的投入與投資。」每年都參與Lion Campus實習規劃，並親自與實習生對談的陽獅集團台灣執行長張明玲，樂於以實際行動展現對人才培育的重視。親力親為的結果，不僅大幅提升實習課程精實度，也間接使陽獅集團的Lion Campus實習營，超越一般的暑期實習，成為傳播科系學生爭相報名爭取的進階跳板。
陽獅集團台灣執行長張明玲表示，「Lion Campus不只是為集團各品牌孕育新血，更是為行銷傳播業界養成未來的新星。陽獅集團擁有台灣傳播業界第一品牌李奧貝納，以及多次被Campaign Asia和RECMA認證的實力媒體、星傳媒體兩大最佳媒體代理商品牌，當然要盡我們的力量，為業界人才永續而努力。這是陽獅身為台灣最好的行銷傳播集團，一份非重視不可的責任！」