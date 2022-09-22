微波消融肝腫瘤　突破窠臼醫療新觀點

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肝癌根除性治療最常見的處理模式，包含手術切除與局部熱消融治療，其中局部熱消融治療指的是將探針放入腫瘤內或腫瘤周遭，以熱能破壞腫瘤組織，包含傳統的射頻消融術與目前逐漸成為國際治療主流的微波消融皆是，以微波消融來說，治療方式即是以高頻率電磁波，促使腫瘤組織中水分子高速旋轉產熱，進而達到使腫瘤壞死的目的。而對病人來說，消融治療僅會在病人皮膚上留下約0.3公分的傷口，治療時間短，術後4小時即能下床、回歸日常作息。
羅東博愛醫院肝癌召集人暨胃腸肝膽科江明峯主任表示，微波消融術因為燒灼的範圍可預測性較高，可依病人腫瘤狀況，客製化燒灼範圍、盡可能保護肝臟完整性，同時因為其加熱原理為有效電磁場範圍內皆可達到足夠增溫，不用擔心鄰近血管帶走微波熱能而增溫不足，而導致局部燒灼不完全的情況發生，因此，在一些難以處理的位置，微波消融治療具有比熱射頻治療更好的腫瘤治療效率。
照顧未來癌症者 精準治療是趨勢
隨著微波消融的應用越來越普及，臨床上的治療也開始發現新的問題，江明峯主任分享，微波消融治療並非單純傳統射頻消融治療的延伸，處理觀念上必須有所改變。新的併發症、治療後組織回縮率、溫度較高導致組織受損不可回復性的問題，還有不同廠牌儀器在應用上的差異點等，目前都已有新的發現與突破。
江明峯主任認為，照顧肝癌病人，除了要顧及腫瘤治療的完整性，還必須盡力幫病人保存正常肝臟，精準治療已成為無可抵擋的未來趨勢，惟有透過持續校正與精進醫術，才能幫助病人活得更好更長久。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55179
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