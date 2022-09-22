中市特教助理員薪資　議員批全台倒數第一

台中市議會今 (22) 日進行市政總質詢，市議員張家銨指出，台中特殊教育助理人員的薪資待遇六都倒數第一，教育局長楊振昇期漠視特殊教育助理人員的薪資權益。自台中 3 所特殊教育學校從國立改為市立後，待遇遲遲無法前進，當其他縣市的特殊學校待遇都逐漸提升，怒批市府根本成為慣老闆。

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張家銨強調，之前中市內特殊教育學校從國立改市立，說要比照相同待遇，當時的市府也做到了，但盧市府任內特殊教育學校的待遇也就一直停留在當時。比照很好，但不能就此「停滯不前」。

張家銨表示，議員陳清龍在兩年多前第 4 次臨時會就已提案，並照案通過，要求市府「參考」國立特殊教育學校教師助理員的待遇給與比照。教育局仍沒有作為。

張家銨憤怒說，教育局一直以「市府其他職位也要一體適用」作為理由說這個調整不可行。但事實上，這是已有「國立」的調整作為「先例」，並不是教育局沒來由的調 整，可以說是有所有據，教育局的一體適用說根本是做錯誤的類比。

張家銨指出，教育局就曾內部草擬「臺中市政府教育局主管之市立特殊教育學校特殊教育助理人員薪資及考核要點草案」，最後卻是自己局讓這草案胎死腹中。在總質詢時要求教育局一週內重新召開此草案要點的研商會議，卻換來局長「堅定說不」，連一點討論的機會都不給，真是不僅無視、更是罔顧特殊教育工作者的權益。

教育局長楊振昇說，台中三所特教學校於 106 年由國立改為市立，特教人員為依勞基法的契約進用人員，其他直轄市特教學校由國立改為市立後，特教人員只要是契約進用人員，薪資待遇和台中市一樣。