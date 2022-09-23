跨國製藥大廠轉型！研發新藥、疫苗　助國人戰勝疾病

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總經理思泰廉表示，我們希望能擴大我們對於台灣民眾的影響力，以製藥和疫苗，共同合力戰勝疾病。」目前該藥廠提供多達五十幾種處方藥，與超過十五種，包括從幼童到成人的完整傳染疾病接種預防疫苗，全面保衛台灣民眾的健康，為台灣公共衛生盡力。
成人疫苗接種 預防疾病 邁向樂齡社會的必要投資
全世界每天有200萬劑出產於該廠的疫苗被接種，近幾年，更倡議成人疫苗接種，因成年人隨年紀增長，免疫力下降，可透過疫苗接種預防疾病，像最近推出預防帶狀皰疹病毒的新型疫苗，便是保護自身健康的選擇之一。為提升台灣民眾對於成人疫苗接種的必要性觀念，積極和台灣相關單位共同推動及打造完整成人疫苗接種保護的資訊和環境。並提供各年齡層在每個階段可能發生的傳染疾病疫苗，給予妥善的免疫保護，包含腦脊膜炎、四價流感、小兒麻痺、麻疹和其他疾病，在台灣，幾乎每位幼童都曾使用過該廠提供的疫苗。
台灣公衛的堅強夥伴
作為台灣的公共衛生夥伴，也非常關心快速人口老化對醫療健康帶來的挑戰，因此長期透過美國商會、歐洲商會、中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）等平台，與政府相關單位討論未來的重要政策發展，期盼協助台灣為往後數十年的醫療環境打下良好的基礎。此外，自推出有史以來第一個抗HIV藥物以來，為改善HIV感染者的健康和生活品質不斷努力，並積極與政府單位、病友團體共同透過衛教宣導及社會倡議，致力消除社會上對於HIV感染者仍存在的偏見與歧視，創造友善包容的社會。
提供疫苗和藥物 全方位預防及治療呼吸道疾病
以呼吸道疾病為例，藥廠從疫苗預防到藥物治療，全方位提升民眾醫療照護。從預防到治療，氣喘、慢性阻塞性肺疾病與其他呼吸道疾病的病患，需要的治療藥物，也以多種吸入劑藥物幫助病患，事實上，世界第一個吸入劑就是由該藥廠研發的。在台灣，每年因此幫助超過200萬名有呼吸道疾病的患者，讓他們能順暢大口呼吸，提升生活品質。
重視創新 研發癌症及免疫新藥對抗疾病
在卵巢癌、子宮內膜癌、多發性骨髓瘤等癌症治療領域，近期也有3種新藥物問世，另外還有9項藥物正在加速研發中；在免疫醫學領域方面，專注於發展不同免疫失調疾病的藥物及疫苗，其中包含近50年來，第一個針對慢性免疫不全紅斑性狼瘡的新藥，期待給予病患更多的治療展望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55198
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