少子化衝擊教師鐵飯碗！超前部署得雙管齊下　防老沒錢醫

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全球人壽建議教師們，想要未來的退休生活安穩不被影響，應著重於終身穩定的收入來源，還有老後的醫療與照護保障，做好醫療保障就不怕陷入「醫不起」的窘境，因此，首重醫療保障，以實支實付型醫療險及定額給付型醫療險為基礎，如有餘裕，也建議添加多次給付癌症險、重大傷病險等醫療支出較龐大的項目，並且要留意高齡保障是否足夠，才能真正建立全方位的醫療照護。
以實支實付型醫療險來說，主要能分擔健保部分負擔費用（如健保不給付項目）及自費負擔費用（如病房差額、自費醫材及手術費用），且在醫療方式能有更好的選擇。定額給付型醫療險則是依住院日數或是手術項目核定保險金，可作為非醫療支出的彈性運用，填補住院期間的隱形開銷，例如看護費、營養品、無法上班的損失等等。
不過，壽險業者提醒，部分實支實付型醫療險最高保障到75或80歲，因此也要做好能銜接75或80歲以後的醫療保障規劃，例如，有些醫療險會提高老年時期的保障金額或增加保障項目，讓高齡醫療保障防護更加完整。
此外，近年來常有名人、藝人因罹癌逝世，高額的治療費用影響到家庭經濟，這部分建議可透過多次給付型癌症險、重大傷病險等險種轉移罹病後的財務風險。若預算有限，可透過一年期且具有多次給付設計的癌症險來補充保障，即使未來癌症移轉或是復發，只要符合條款約定，都可以申請理賠。
除了醫療保障，退休財源的規劃也相當重要。全球人壽建議可選擇利率變動型壽險來規劃，部分利率變動型壽險商品在繳費期滿後可選擇轉入即期年金保險，可用來作為人生責任重大期結束後的退休金來源。此外，也有部分利率變動型壽險特別加入保險金分期給付的設計，只要生前做好受益人給付分配的約定，若被保險人不幸離世，保險公司將依指定方式分期給付保險金給受益人，延續守護家人。