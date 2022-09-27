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新竹榮服處結合新竹就業中心 舉辦就業媒合活動

▲新竹榮服處結合新竹就業中心舉辦就業媒合活動。（圖/新竹榮服處提供）
▲新竹榮服處結合新竹就業中心舉辦就業媒合活動。（圖/新竹榮服處提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-09-27 17:25:13

    新竹榮服處長期積極推動就業媒合，整合在地公私部門資源量能，攜手協力為勞動市場供給與需求端營造最大化福祉及效益。日前新竹榮服處結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心辦理現場聯合徵才活動，會場邀請饗賓餐旅、力晶積成電子製造、遠東SOGO等84家廠商，涵蓋服務業、科技業及百貨業，提供超過3,500餘個工作職缺，如同就業博覽會般，為新竹地區榮民(眷)、二類官兵提供優質在地工作機會。
    此次就業媒合活動地點特別規劃在交通便捷、熙來攘往的新竹火車站對面購物廣場，提供有就轉業需求的退除役官兵及眷屬能方便參加媒合活動，為自己的職涯創新局。榮服處沈立忠處長也期許參加媒合活動的退除役官兵與眷屬們求職順利好「薪」情，都能找到理想的職涯發展。沈處長也拜訪現場徵才廠商，期待開拓更多合作資源，並配合輔導會「走入企業•倡廉誠信」專案，宣導企業誠信及廉政倫理。同時推廣退除役官兵及眷屬加入數位榮福卡，俾利便捷獲得輔導會最新福利資訊。
    第二類退除役官兵劉先生參加此次就業媒合活動，分享退伍時至榮服處瞭解輔導會職業訓練費用補助，經該處人員輔導完成參訓前申請程序，近期職業訓練班隊已結訓，適逢有就業規劃，接到該處簡訊通知與邀請後，便躍躍欲試參加此次就業媒合活動，期待學以致用，進入自己有興趣的領域工作。藉由現場與徵才廠商面談瞭解，更確立自己往興趣產業發展的意願，對進入職場充滿信心，並感謝輔導會與榮服處在職業訓練和就業轉銜服務上，對退除役官兵提供諸多資源與支持。
    新竹榮服處沈立忠處長及輔導組田組長現場向求職的退除役官兵及眷屬送上勉勵與祝福，宣導輔導會促進退除役官兵穩定就業方案，凡榮民、二類官兵經榮服處推介就業、並穩定就業3個月以上，每月可領取穩定就業津貼4,000～8,000元，最長可領取12個月，鼓勵退除役官兵於職場穩定就業；此外，輔導會也努力協助退除役官兵強化個人學歷與專業技能，提供進修補助、職業訓練補助等資源，有效提升職場競爭力。

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