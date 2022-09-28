特企／SIG獨家高濃度增氧淨化機 保健、養護守健康
台灣本土品牌SIG成立至今逾28年，開創台灣頭皮養護風潮，產品皆來自創辦人廖延修、蔡謹卉夫婦獨家研發，歐洲原裝進口；此外，創辦人廖延修先生更結合多位醫師、藥師、護理師、顧問學者、教授專家等共同打造「中華亞太頭皮產業發展協會」為培育更多專業的頭皮調理師，協助美髮業者解決消費者頭皮問題及困擾！
歷經16年的研發與改良獨家研發出新型高濃度增氧負離子淨化機，利用破水原理瞬間微盪碰撞而產生30萬-50萬增氧負離子，研究報告指出負離子能透過頭皮毛孔或皮膚毛細孔進入皮下組織深層，由內而外具有穩定自律神經、消除失眠、頭痛焦慮、促進血液循環、預防血管硬化、協助毛孔內油污垢的排出，有效清潔毛孔與角質的新陳代謝，活化表皮細胞使頭皮和皮膚更健康更富彈性活力！
今(28)日舉辦中華亞太頭皮調理師授證典禮暨新機發布會，及義賣所得捐贈苗栗縣私立幼安教養院與中華身心障礙者職技藝協會！現場展示的SIG增氧負離子淨化機及秋冬新品-SIG極度保濕乳霜，解決許多中乾性肌膚秋冬季的不適與癢感；甫獲認證的頭皮調理師遍及台灣全省，藉由專業技術手法與獨家開發原裝進口的產品，致力於解決消費者客人頭皮上的困擾，更多服務據點與相關資訊可上網查詢(https://www.sighair.com/)