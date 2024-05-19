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今永昇太前9場自責分率「0.84」　海盜主帥：他是打擊教練的噩夢

▲今永昇太開季前9場自責分率僅有0.84，打破MLB紀錄，海盜主帥Derek Shelton誇他是「所有打擊教練的噩夢」。（圖／美聯社／達志影像）
▲今永昇太開季前9場自責分率僅有0.84，打破MLB紀錄，海盜主帥Derek Shelton誇他是「所有打擊教練的噩夢」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太今（19）日在主場對決匹茲堡海盜，他主投7局無失分，送出7次三振，幫助球隊以終場以1：0擊敗對手，他開季前9場自責分率僅有0.84，打破MLB紀錄，海盜主帥Derek Shelton誇他是「所有打擊教練的噩夢」。

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打破MLB紀錄　今永昇太投出超強宰制力

今永昇太今天先發7局用88球，僅被敲出4支安打、送出7次三振無失分，開季自責分率為0.84。至此他確定打破Fernando Valenzuela 保持的大聯盟紀錄0.91分，成為生涯前9場先發防禦率最低的投手。

另外，今永的自責分率在活球時代的投手賽季前9次先發中排名第4低，僅次於Jacob deGrom（2021 年自責失分率為0.62）、Juan Marichal（1966 年自責失分率為0.69）和Zack Greinke（2009 年自責失分率為0.82） 。

Shelton：他是所有打擊教練的噩夢

雖然是對手，但是賽後海盜主帥Derek Shelton還是很有風度地稱讚這一名日籍左投，他直言今永昇太將成為「所有打擊教練的噩夢」。Shelton表示，今永的快速球速度不是94-95 mph，但很有效，他可以將球投到任何位置，投球策略的執行也非常好。

對於自己打破多項紀錄，今永昇太直言自己沒有太在意：「說實話，我對這樣的統計數據或任何歷史紀錄並不太感興趣，但是知道在我之前有很多優秀的投手……這是一次很好的學習經歷。」

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