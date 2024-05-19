520小英卸任倒數／打炒房還打房？喊8年居住正義　解方被評擦邊球

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步來看這8年房屋政策，2016年的房地合一稅1.0重稅期2年，到2.0時重稅期延長至5年，美其名可以打擊短期投機交易，但也間接使屋主選擇先持有，反讓二手屋交易市場萎縮，民眾無房可買，再者是直接把房地合一稅金成本，轉嫁到消費者身上，房價還可能比預期中還高，最終打房政策，仍沒實質幫助到購屋族，僅是擦邊球。
而針對租屋族反應租金部分，因租金指數與房價齊漲，蔡政府雖推出租屋補貼政策，卻也成了房東漲租金的理由，甚至有調查指出，有部分房東以拒絕遷入戶籍申請租金補貼申報租金支出抵扣所得稅，讓「租屋黑市」問題仍未能獲得解決；2022年選前，行政院通過「300億中央擴大租金補貼專案」，更對目標族群加大補貼力道，但明顯成效不彰，多數租屋族對政策無感。
再者，蔡英文曾喊8年內要蓋20萬戶，規劃12萬戶社會住宅、8萬戶包租代管，但截至2024年4月30日卸任前夕，僅2萬多戶社宅完工、4萬多戶還在興建中，若加上待開工戶數，也僅達標10萬戶，而包租代管部分，有效契約數則為7萬8,050戶。
而打得響亮的「囤房稅」政策，仍落得「治標不治本」的評語，日前剛三讀通過的囤房稅2.0，將於今年7月1日上路，新制改採非自住住家房屋改採全國歸戶，自住稅率最高4.8%，預期對於持有新屋的囤房大戶和精華區個案影響較大，但實際打囤房狀況和成效，尚有待觀察。
整體來看，大部分民眾對蔡政府推出的打炒房政策，在抑制房價上升直呼無感，雖這期間，央行也多次祭出限貸令，要遏止投機客囤房與惡意炒房，2022年更連四次升息，平均下來每千萬房貸，利息就增加4萬元，一度造成房市掀拋售潮，以及禁止預售屋與新成屋的換約、轉售，但後續房市買氣下降、房貸金額成長趨緩，最終民眾只感覺到「打房」，而非「打炒房」，對房屋政策滿意度低落，產業界也給出「不及格的分數」。
不斷高喊「居住正義」的蔡政府，在房市政策上號角吹得響亮，但實際上卻無命中要害，加上國際戰爭造成原物料大漲，通膨失控、過度反應，讓人民無感房屋政策之餘進而失去信心，預料這將是新政府接手後首要難題，民眾也都等著看賴清德的居住權三大對策，是否真的能確切改善住房困境，還是又將再一次的跳票，大失人心。
更多「520小英卸任倒數」相關新聞。