吃飯愛講話會脹氣？醫師打破迷思：「飲食」才是致命關鍵
一名22歲剛考上研究所的郭小姐有經常性脹氣的困擾，在幾次與朋友交談時聽聞，脹氣可能是「邊吃飯邊講話，吃下太多空氣」導致，愛聊天的她因而開始在各飯局嘗試減少開口說話的機會，不過脹氣症狀仍持續，忍不住就醫後才釐清，主因是生活壓力過大、情緒緊繃導致腸胃蠕動功能降低，和愛講話無直接關係。林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢指出，太多的空氣確實會造成人有打嗝、賁門排氣的狀況，不過在這同時，空氣也會隨之被排出體內，因此這樣的說法相當不合理，真正想改善，應該是以飲食著手，嘗試避免吃下易讓人脹氣的食物，並搭配醫師對特定症狀的叮嚀才對。
李柏賢解釋，當我們在進食時，吃下肚的食物是固體，所以它們在胃內被消化時，會沈積在胃的下方，至於一起進入肚子的空氣，則是會浮在上方，一般來說，胃排空的時間大概需要2個小時，在這段時間內，那些所謂「被吃下肚」的空氣，會因為腸胃蠕動被推擠，進而導致人出現打嗝、排氣等自然反應，這些都顯示空氣並非一直留在胃裡面，「邊吃飯邊講話，吃下太多空氣導致脹氣」，不僅是種迷思，也是相當不合理的說法。
回顧郭小姐的案例也可驗證，她在聽聞朋友說法後，開始嘗試減少邊吃飯邊講話的頻率，但無法改善，就醫後才了解是因為課業、離開舒適圈等壓力和飲食，才會讓她有一些腸躁症導致脹氣困擾；李柏賢指出，最近非常流行所謂的「FODMAP飲食」，意指「容易發酵、產氣的碳水化合物食物」，若腸躁症患者、有脹氣困擾的人，能夠適當控制這類飲食的攝取量，將會對症狀十分有幫助。
常見的「FODMAP飲食」包含小麥、大蒜、洋蔥、水果、蔬菜、豆類、甜味劑、部分穀物、乳製品、飲料等等，其中水果和蔬菜是均衡飲食重要的角色，並不需要完全避免食用，但不同種類的蔬果，其容易發酵、產氣的等級也有所差異。例如高FODMAP水果有「蘋果、杏子、櫻桃、無花果、芒果、水蜜桃、桃子、梨子、李子、西瓜」、低FODMAP水果有「未完全成熟的香蕉、藍莓、奇異果、橘子、柳橙、木瓜、鳳梨、草莓」；高FODMAP蔬菜有「蘆筍、花椰菜、菊苣葉、苦瓜、韭菜、蘑菇、豌豆」、低FODMAP蔬菜則是「豆芽菜、青椒、胡蘿蔔、菜心、茄子、羽衣甘藍、番茄，菠菜和櫛瓜」等。