好想出國／在外地怕染疫？醫師教你行李必備「5大神物」

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此外，部分人會想將「抗生素」也攜帶出國，蘇一峰強調，抗生素一般民眾不易取得，且病毒也並非用抗生素去對抗，出國前不用特地到門診或藥局等詢問抗生素的問題。
除了常備的藥物外，蘇一峰也再三提醒，包括緊急聯絡電話、出遊的保險都是不可獲缺的，建議國門在剛開放之際，若真的想衝第一波，可試著先跟旅行團行動，不僅有較完善的制度，出國有人陪也是現在出國應該重視的關鍵，否則人生地不熟，無論罹病甚至住院，都相當難獨自解決。現階段站在醫師的角度，比較不建議國人以自由行的型態出國。
部分旅行社也坦言，解封初期出國有許多無解的問題，最大的就是旅客在當地染疫的處理。例如日本就需要就地隔離，會導致後續飯店、旅責險等問題接續爆發，甚至擔心幫染疫旅客代墊飯店錢，會有被放鴿子的可能，因此不止醫師，旅遊業者也希望民眾確認自身狀況後，再決定是否第一波出國。
台大醫院感染科前醫師林氏璧則強調，家中定期服用的常備藥物、快篩一定要帶出國，尤其是患有慢性病的人，這波出國最該擔心的其實不是染疫，而是染疫後可能造成的「重症」，才是必須關注的重點，他也點名慢性病患者和長者若想出國，一定要多考量好自身狀態，再把機票買入手。
蘇一峰最後補充，目前在國外光是有呼吸道症狀並不會被歸列為確診，除非本人還特地跑到醫院篩檢，所以較可能的情況應該是入境時出現症狀，結果被篩檢為陽性，接著就要在國外面對一連串隔離的措施，若出國前就有呼吸道症狀，盡量還是留在國內比較好，「但如果你是在國外自行篩檢為陽性，或身體已經明顯不適，也應該放棄後續行程，儘早歸國」。此外，更不要用「吃退燒藥、普拿疼」等手段，想要躲過國外的入境體溫測量等措施，這樣反而會造成自己無法判定症狀的嚴重度，進而延誤治療。