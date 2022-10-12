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好想出國／在外地怕染疫？醫師教你行李必備「5大神物」

▲台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰提醒，國外的任何醫療相關費用都比台灣貴上許多，因此外出的行李箱內一定要帶上5大神物，包括快篩、退燒藥、化痰藥、普拿疼、咳嗽藥等常備藥品。（圖／記者張志浩攝）
▲台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰提醒，國外的任何醫療相關費用都比台灣貴上許多，因此外出的行李箱內一定要帶上5大神物，包括快篩、退燒藥、化痰藥、普拿疼、咳嗽藥等常備藥品。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-12 08:08:002022-10-12 09:32:56

10/13國內將開放入境「0+7」，並放寬相關規定，等於入境後免隔離，不少國人都已經買好機票準備踏出國門，但出國之前你準備好了嗎？台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，在國外的任何醫療相關費用都比台灣「貴很多」，而新冠疫情主要出現的都是呼吸道症狀，因此建議民眾外出的行李箱內必備「5大神物」，除了基本的「快篩」外，包括退燒藥、化痰藥、普拿疼、咳嗽藥等藥物都值得準備，但最重要的「行李」還是朋友和家人，有熟悉的人陪同出國，對旅程不僅能加分，更是對安全、健康多一份把關。

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蘇一峰表示，台灣醫療較便宜是眾所皆知的事，在國外生病或住院，收到幾十萬、幾百萬的帳單都有可能，因此出國去玩首要目標還是要把自身狀況顧好。有別於疫情前，現在出國的行李中，建議需要多準備能舒緩呼吸道症狀的藥物，例如退燒藥、化痰藥、止痛減熱藥物、咳嗽流鼻水的緩解藥物等。為了隨時應對可能出現的身體不適，「快篩」一定要多多準備，建議在國外每天定期篩檢1次，掌握最新情況。

此外，部分人會想將「抗生素」也攜帶出國，蘇一峰強調，抗生素一般民眾不易取得，且病毒也並非用抗生素去對抗，出國前不用特地到門診或藥局等詢問抗生素的問題。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲醫師指出，外出的行李箱內除了必備的「快篩」外，包括退燒藥、化痰藥、普拿疼、咳嗽藥等藥物都值得準備。（圖／記者張志浩攝）
除了常備的藥物外，蘇一峰也再三提醒，包括緊急聯絡電話、出遊的保險都是不可獲缺的，建議國門在剛開放之際，若真的想衝第一波，可試著先跟旅行團行動，不僅有較完善的制度，出國有人陪也是現在出國應該重視的關鍵，否則人生地不熟，無論罹病甚至住院，都相當難獨自解決。現階段站在醫師的角度，比較不建議國人以自由行的型態出國。

部分旅行社也坦言，解封初期出國有許多無解的問題，最大的就是旅客在當地染疫的處理。例如日本就需要就地隔離，會導致後續飯店、旅責險等問題接續爆發，甚至擔心幫染疫旅客代墊飯店錢，會有被放鴿子的可能，因此不止醫師，旅遊業者也希望民眾確認自身狀況後，再決定是否第一波出國。

台大醫院感染科前醫師林氏璧則強調，家中定期服用的常備藥物、快篩一定要帶出國，尤其是患有慢性病的人，這波出國最該擔心的其實不是染疫，而是染疫後可能造成的「重症」，才是必須關注的重點，他也點名慢性病患者和長者若想出國，一定要多考量好自身狀態，再把機票買入手。

蘇一峰最後補充，目前在國外光是有呼吸道症狀並不會被歸列為確診，除非本人還特地跑到醫院篩檢，所以較可能的情況應該是入境時出現症狀，結果被篩檢為陽性，接著就要在國外面對一連串隔離的措施，若出國前就有呼吸道症狀，盡量還是留在國內比較好，「但如果你是在國外自行篩檢為陽性，或身體已經明顯不適，也應該放棄後續行程，儘早歸國」。此外，更不要用「吃退燒藥、普拿疼」等手段，想要躲過國外的入境體溫測量等措施，這樣反而會造成自己無法判定症狀的嚴重度，進而延誤治療。


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