銀髮宅幾歲得到位？專家：「這階段」開始準備最適合

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那麼，究竟何時要開始規劃銀髮宅呢？對22歲左右出社會的一般人說，大約打拼個10年，決定成家立業成為「首購」族，接著大約50~55歲，等兒女都長大離家後，可以考慮換小一點的房，接著來到即將退休的65歲，也正式邁進銀髮族階段，再規劃換成退休養勞的「銀髮宅」；換句話說，建議在退休前幾年，也就是大約「60歲」，慢慢規劃換成「銀髮宅」，如果經濟能力許可，甚至年輕一點就可以執行；21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱則表示，假使經濟能力有限，不妨透過簡單的裝修，將原本的住家改造成適合老年人生活型態的居住空間。
除此之外，目前像是政府機關或民間團體，都有推出相關的銀髮宅，又分成養生村、安養中心、老人公寓等不同類型，價格取決於設施與服務內容，從每個月3到4萬到保證金上百萬都有，國內像是台塑集團「長庚養生文化村」、潤泰集團「潤福生活新象館」，西湖度假村「國寶聖恩休閒養生會館」等皆為頂級養生村代表，擁有齊全的措施、享專人打掃服務，有些甚至採飯店式經營管理，讓老人家彷彿住進高級渡假村。不過，這些銀髮宅多半是「出租型」，近幾年愈來愈多建商、壽險公司投入大型養生開發案，除了採用租賃、出售使用權方式切入市場，更有業者主打買賣銷售養生宅；由於老人只會愈來愈多，「銀髮宅」將成為剛性需求，甚至有建商推出「售後回租」服務，以長期眼光來看，或許是個穩健的投資標的。
每個人都會慢慢變老，加上現代科技發達、拉長人的平均年齡，因此更要提早準備適合的居所，專家建議應趁早開始規劃銀髮宅，讓人生下半場不僅要顧健康，更要樂活每一天！