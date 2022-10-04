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銀髮宅幾歲得到位？專家：「這階段」開始準備最適合

▲今天是重陽節，有著「九九長壽」的意涵，國內「人口老化」已經成為現在進行式，房產專家建議民眾，要提早為未來生活規劃好「銀髮宅」需求。（圖／取自pixabay）
▲今天是重陽節，有著「九九長壽」的意涵，國內「人口老化」已經成為現在進行式，房產專家建議民眾，要提早為未來生活規劃好「銀髮宅」需求。（圖／取自pixabay）

生活消費中心/綜合報導

2022-10-04 15:36:08

今(4)日是一年一度的重陽節，有著「九九長壽」的意涵，而在重視家中長者的同時，也該反思「人口老化」已經成為現在進行式！專家預測台灣2025年將步入超高齡社會，屆時每5人就有1人65歲，意謂有愈來愈多老人，將面臨居住的問題，於是「銀髮宅」成為近期很夯的詞。但什麼是銀髮宅？跟一般住家有何不同？大約幾歲要開始準備比較好？21世紀不動產提醒，銀髮宅最重視就是空間必須符合老人退休後的生活，建議民眾可以在大約60歲左右慢慢將房子規劃成銀髮宅，以符合逐漸年邁後的需求。

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21世紀不動產指出，如果只看整體格局，「銀髮宅」與「一般住家」或許看不出太大差異，但仔細看細節會發現，有許多專為老年人量身打造的巧思。銀髮宅最基本要求為，「空間」必須符合老年人退化後的生活型態，例如浴室要有安全扶手、洗手台高度經過重新設計，各空間都要安裝緊急通報鈕，考量到輪椅移動的方便，各空間必須採無門檻的無障礙設計，這些還只是看得到的硬體設備軟體部份，更要與社區的醫療資源整合，若有緊急情況才能立刻處理。若是住宿型的老人機構或護理之家，根據法令規定，無論是護病比、床位面積、照護服務等各方面都有相關規範。

那麼，究竟何時要開始規劃銀髮宅呢？對22歲左右出社會的一般人說，大約打拼個10年，決定成家立業成為「首購」族，接著大約50~55歲，等兒女都長大離家後，可以考慮換小一點的房，接著來到即將退休的65歲，也正式邁進銀髮族階段，再規劃換成退休養勞的「銀髮宅」；換句話說，建議在退休前幾年，也就是大約「60歲」，慢慢規劃換成「銀髮宅」，如果經濟能力許可，甚至年輕一點就可以執行；21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱則表示，假使經濟能力有限，不妨透過簡單的裝修，將原本的住家改造成適合老年人生活型態的居住空間。

除此之外，目前像是政府機關或民間團體，都有推出相關的銀髮宅，又分成養生村、安養中心、老人公寓等不同類型，價格取決於設施與服務內容，從每個月3到4萬到保證金上百萬都有，國內像是台塑集團「長庚養生文化村」、潤泰集團「潤福生活新象館」，西湖度假村「國寶聖恩休閒養生會館」等皆為頂級養生村代表，擁有齊全的措施、享專人打掃服務，有些甚至採飯店式經營管理，讓老人家彷彿住進高級渡假村。不過，這些銀髮宅多半是「出租型」，近幾年愈來愈多建商、壽險公司投入大型養生開發案，除了採用租賃、出售使用權方式切入市場，更有業者主打買賣銷售養生宅；由於老人只會愈來愈多，「銀髮宅」將成為剛性需求，甚至有建商推出「售後回租」服務，以長期眼光來看，或許是個穩健的投資標的。

每個人都會慢慢變老，加上現代科技發達、拉長人的平均年齡，因此更要提早準備適合的居所，專家建議應趁早開始規劃銀髮宅，讓人生下半場不僅要顧健康，更要樂活每一天！

▲「一站式服務」，讓消費者不再需要花大錢找室內設計師或花費精氣神自己緊盯工班師傅，輕鬆享受美好的居家生活。(圖/公關照片)
▲21世紀不動產提醒，民眾大約在60歲左右，就可以逐步規劃將房子改為銀髮宅，符合退休生活使用。（圖／NOWnews資料照片）

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