教育部文藝創作獎　學生寫農家日常獲雙料特優

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此外，本屆最年輕的獲獎教師是現年27歲、新北市海山高中的徐雅薇，以〈失語者〉獲得散文優選，該文描寫一家人在各自使用的語言中彼此揣測，逐漸疏離。評審認為，文中偶而失焦，但穿透全文的那種對語言使用與親情離散的描寫，隱喻著失語即失根，不僅動人，也很有說服力。
在學生組方面，陳凱琳獲得短篇小說、散文雙料特優。評審認為〈美麗的阿雄〉是相當樸素具有鄉土文學風格的小說，全作結構完整、文筆熟練，對話的調度也非常親切生動，單是以小說的完成度來說，已經是第一線作家水準的作品。
評審表示，〈美麗的阿雄〉以安靜的鏡頭仔細描述主角「美麗」的日常舉動與所遭遇的磨難，不慍不火，不輕易動容，而描寫公雞「阿雄」卻又熱情激動，動作戲十足，調度兩者之間所交織的情感自然流露。
另散文作品〈厝鳥仔〉以農家日常入文，阿嬤與聒噪厝鳥仔為主軸，人與飛禽以一個時空各自安頓、喧嘩；阿嬤從憎厭厝鳥仔、驅趕厝鳥，轉而習慣牠們有聲的陪伴，人、鳥互動間，時間溜逝，結尾收得感人。評審認為，厝鳥仔一代一代，人也一代一代，也許在鳥的世界中，阿嬤也被述說為一則傳奇，文筆自然細膩，是一篇美麗的作品。
陳凱琳說，以前覺得自己不擅長寫散文，對於揭露自我情感與情懷，感到羞赧，一開始寫散文投稿，就是寫關於阿嬤信仰的內容，得到評審回饋，發現有「知音」看見她鋪陳的情懷，感到開心。
陳凱琳表示，「阿雄」真的是她家養的一隻桀驁不馴的公雞，總是站在雞寮最高處，攻擊過家裡很多人，常常看到媽媽跟阿嬤一搭一唱，描述被「阿雄」攻擊的過程，才有了創作靈感；〈厝鳥仔〉則是講述陪伴阿嬤晚年的一窩小鳥，她常常聽到阿嬤抱怨厝鳥仔又吵又髒，在阿嬤即將離開人世時，她卻感覺到，也許小鳥對阿嬤的意義不只是吵雜而已，而是阿嬤一人獨居，在漫漫長夜，內心孤單寂寞、感到不安的心聲。而寫作對陳凱琳來說，是書寫記憶、思念的方式。
今年獲獎年紀最小的是10歲、就讀台北市景美國小五年級的陳以沛，她以〈鱷魚麗麗找親親〉獲得學生組戲劇劇本佳作。評審認為本劇故事簡單但包含著生活中遭受霸凌的現實情境，更發揮了童趣與想像力的巧思，將鱷魚麗麗因為自己的大嘴巴，遭受霸凌所產生的各種負面情緒，轉化為想像世界中具有豐富意象的場景。
陳以沛說，聽到朋友在安親班被欺負的事情後，便編了這個故事，〈鱷魚麗麗找親親〉的結局是鱷魚和霸凌者變成好朋友。她覺得，小孩就像鱷魚麗麗，總會有一些不自信的地方，因此想透過故事來表達，只要相信並喜歡自己，一定可以克服很多不開心的事，還有遇到問題，要想方法解決，就像鱷魚麗麗那樣，為小動物們解決煩惱，也因此讓她重新認識並接受自己的獨特。