當我們吃在一起 周江杰推「青銀共同廚房」

周江杰表示，他觀察到如果只是提供餐飲服務，時間到了老人家來跟同伴吃吃飯聊聊天，其實很難達到要讓他們有融入完整社會的心理支持效果，但如果同個場域裡面有年輕人或小孩子，而且跟老人家有頻繁互動，那氣氛就不一樣了，老人家不但會願意多說幾句話，甚至連眼睛都亮起來了。
周江杰指出，透過「青銀共同廚房」來完善長輩照顧，可以從偏鄉優先試辦，因其人口分布較為散，距離也較遠，獨居者也可能因交通因素，進而減少社會參與的頻率，為建構其獨居生活卻不至社會參與低落之環境，成立「青銀共同廚房」，為社區長輩供餐提出另一種可能。避免社會孤獨死之憾事發生。
周江杰也強調，關懷據點或是照顧站的設立，是以預防醫學的方向出發，協助長輩維持體能、也讓長輩訓練腦力、最重要的還可以活絡人際關係，故可結合原有之據點或照顧站辦理，並運用偏鄉學校原有之廚房設備與人力，協助製作長輩餐點。亦可在安全的環境中，讓長輩可以動起來，拿出自己種的菜，或是自己動手分享拿手菜，也能創造長輩的生活舞台，讓更多長輩可以走出來、同時也能感受到自立自主的尊嚴。
周江杰也認為，對於想要留在偏鄉投入地方創生的年輕人，其實可以透過政策獎勵的方式，鼓勵他們參與這項服務，從帶著老人家種菜、摘菜，到一起進廚房煮飯，最後一起在同一張餐桌上吃飯，從「青銀共同廚房」概念出發的這項服務，進一步催生出符合銀髮族需求的社會企業，也能增加地方就業機會，對老人家、年輕人來說將會是雙贏的好結果。
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