特企／韓美半導體捐贈家扶30萬 點亮弱勢兒少求學路
韓美半導體股份有限公司基於對財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會在台灣從事兒童福利服務72年，從創辦第一所收容貧困失親兒童的育幼院，到現今於全國各地成立24所家扶中心、1所大同育幼院，以及7所位於海外的家扶中心，服務的對象以家庭遭遇變故、有經濟困難者佔最大多數。目前已幫助25萬多名兒童成長自立，仍透過經濟協助26975戶貧困家庭及59697名兒少能夠穩定生活的宗旨著實肯定與支持。
韓美半導體成立於1980年，總部設於韓國仁川，為世界優良半導體設備商之一， 自2015年來台設立子公司，持續為半導體製造商提供最優良的設備。為全台服務提供最佳的製造設備及保養，更培養多位專精人員提供專業且迅速的服務，在深耕專業的同時投身公益，秉持著在地關懷的理念，看見弱勢家庭的困難，實現核心價值發展永續的企業社會責任，拋磚引玉捐款30萬元作為”大專助學計畫”，期盼透過企業力量，擴大對社會的影響力，讓更多社會大眾一同來支持愛心助學計畫，避免貧困家庭無力因應疫情所造成的衝擊，無法繼續完成學業，期盼能幫助弱勢兒少都能持續學習及安心生活。
家扶基金會執行長周大堯表示，新冠疫情影響了各行各業，除了景氣衰弱，家扶基金會的捐款亦是明顯下滑，家扶基金會統計，與去年同期相比，今年迄今捐款減少兩成。感謝韓美半導體股份有限公司的愛心行動，與家扶基金會一起幫助弱勢家庭度過難關，每一份愛心對受助家庭而言都如同雪中送炭一般寶貴，幫助弱勢兒少能夠安心生活和就學。
小良是家扶基金會大專獎助學金的其中一位孩子，小良和姊姊由媽媽獨力照顧，辛苦的媽媽罹癌，不斷進出醫院治療，根本無法工作，家庭經濟只能靠小良姊姊打工微薄的收入和外界幫助，家扶從小良小學時開始幫助，孩子很努力，一路自己苦讀，每年獲得獎助學金讓媽媽減少學費和生活負擔。升上大學後，小良選擇自己喜歡的機電整合系就讀，希望有機會在機械領域中有所收穫；在學期間他參與多元活動和競賽，也代表學校參加全國技藝競賽，期許以後在機械相關學習上能有所成就。
韓美半導體台灣地區董事長吳榮朱表示，此次捐贈是韓美半導體台灣公司的遠志，旨在為台灣社會有需要的人提供些許幫助，期望一得之見，取之社會、用之社會，未來長遠能做到更深入社會參與，為企業社會責任盡心力。