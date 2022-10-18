特企／「究極の3D立體醫用口罩」0到99歲防疫一起來！

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5大產品力
1、 超強透氣力：解決家長小小孩口罩的戴不住口罩的焦慮，內層為了呵護稚嫩肌膚，嚴格選用透氣輕柔的材質，採用四層纖維過濾構造、嚴選透氣構造，又可以維持3倍透氣力(依照衛生署醫用口罩規範要求壓差值需在5以下，幸福物語口罩系列壓差值在1.35左右，透氣性比一般口罩高3倍多)，讓孩子戴上口罩也能全氧呼吸。
2、 完美護妝力：專為臉部曲線設計，透過三點一面3D立體設計，可有效避免粉妝、口紅沾附，減少因妝感不自然而隨時需處於補妝的備戰狀態，從容自若的面對每一個重要時刻，無論是否佩戴口罩，讓你隨時保持最美狀態，水水登場。
3、 無敵包覆力：不管您是健壯男士或是大尺碼美人，包覆您的臉頰更彈性，除了有效阻絕空氣中的飛沫，同時也徹底消除臉部兩頰的金箍咒，耳繩勒痕通通消失，戴上口罩不再傷痕累累，凡戴過完全不留痕跡，讓呼吸更自由又自在。
4、 豐富產品力：針對不同年齡分別推出多種款式，一口氣推出22款口罩，小孩專屬：BB熊、小小星、彎彎月三款樣式在尺寸上，分別為0~1歲寶寶款、1~4歲幼幼款、3~8歲兒童款，顏色則分別為輕色系列，而小臉美女可以選擇成人版本，大尺碼美人或是健壯男士可選擇ＸＬ版本，既有輕色系也有經典黑、白、藍色。
5、 超強收納力：特別獨家提供精緻霧面口罩夾鏈袋於盒內，便於在使用脫、戴時方便收納，另外首批數量限量贈送經典耳掛繩，避免口罩遺失的狀況發生。
此次推出幸福物語「究極の3D立體醫療用口罩」系列，提供更適合長時間使用的醫療口罩，透氣的隱形口罩，讓無感呼吸成為疫情下的自由享受，照護全家人的健康生活，就從幸福物語開始吧！