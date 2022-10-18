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特企／「究極の3D立體醫用口罩」0到99歲防疫一起來！

▲新生兒寶寶幼幼兒童3D立體醫用口罩。（圖／品牌提供）
▲新生兒寶寶幼幼兒童3D立體醫用口罩。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-18 11:49:43

「防疫無年限！」明基醫(4116)明基健康生活強勢推出全台獨家0~99歲，尺寸最多最齊全的幸福物語「究極の3D立體醫療用口罩」，提供全家各年齡層最佳防護對策，針對新生兒寶寶、嬰幼兒、小大童、網美小資族、大尺碼美人及壯碩男士等族群，研發出最齊全的款式及尺寸，可緊密包覆臉龐，完全適戴於各種瓜子臉、媳婦臉、窄寬臉、福氣臉等臉型，大小完全不受限、舒適長戴，都能找到適合自己的款式。

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幸福物語初衷讓每一個人戴上全家的幸福，從一般實用平面口罩、進階修飾臉型的Ｖ美型口罩、4D韓版立體口罩、進而提供專業型高規格FFP2口罩，更在今年邁入Q4之際，透過創新的製造技術，滿足使用者不同需求，強勢推出「究極の3D立體醫療用口罩」，擁有一、無敵的包覆力、二、完美的護妝力、三、強大的透氣力，一次解決三大痛點，如同個人化設計、量身訂做，始終以口罩界的藝術精品自許，細緻雕琢，不斷向品質及技術極限挑戰。

5大產品力

1、 超強透氣力：解決家長小小孩口罩的戴不住口罩的焦慮，內層為了呵護稚嫩肌膚，嚴格選用透氣輕柔的材質，採用四層纖維過濾構造、嚴選透氣構造，又可以維持3倍透氣力(依照衛生署醫用口罩規範要求壓差值需在5以下，幸福物語口罩系列壓差值在1.35左右，透氣性比一般口罩高3倍多)，讓孩子戴上口罩也能全氧呼吸。

2、 完美護妝力：專為臉部曲線設計，透過三點一面3D立體設計，可有效避免粉妝、口紅沾附，減少因妝感不自然而隨時需處於補妝的備戰狀態，從容自若的面對每一個重要時刻，無論是否佩戴口罩，讓你隨時保持最美狀態，水水登場。

3、 無敵包覆力：不管您是健壯男士或是大尺碼美人，包覆您的臉頰更彈性，除了有效阻絕空氣中的飛沫，同時也徹底消除臉部兩頰的金箍咒，耳繩勒痕通通消失，戴上口罩不再傷痕累累，凡戴過完全不留痕跡，讓呼吸更自由又自在。

4、 豐富產品力：針對不同年齡分別推出多種款式，一口氣推出22款口罩，小孩專屬：BB熊、小小星、彎彎月三款樣式在尺寸上，分別為0~1歲寶寶款、1~4歲幼幼款、3~8歲兒童款，顏色則分別為輕色系列，而小臉美女可以選擇成人版本，大尺碼美人或是健壯男士可選擇ＸＬ版本，既有輕色系也有經典黑、白、藍色。

5、 超強收納力：特別獨家提供精緻霧面口罩夾鏈袋於盒內，便於在使用脫、戴時方便收納，另外首批數量限量贈送經典耳掛繩，避免口罩遺失的狀況發生。

此次推出幸福物語「究極の3D立體醫療用口罩」系列，提供更適合長時間使用的醫療口罩，透氣的隱形口罩，讓無感呼吸成為疫情下的自由享受，照護全家人的健康生活，就從幸福物語開始吧！

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