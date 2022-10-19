遭裁罰2百萬！限制平台價與店內一致 foodpanda不服興訟
餐飲外送平台富胖達公司（foodpanda），因限制合作餐廳於平台刊登價格，必須與店內價格一致，且餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，遭公平交易委員會認定違反公平交易法，裁罰200萬元並要求停止，對此，foodpanda不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今（19）日開庭後，定12月21日再開庭審理。
公平會在2019年10月、2021年5至6月，在foodpanda外送平台6萬多家餐廳中，針對約200家合作餐廳二度進行問卷調查，事後在9月間表示，富胖達foodpanda限制合作餐廳於平台刊登價格，必須與店內價格一致、不得拒絕「顧客自取」等行為，是不當限制餐廳活動，將使餐廳無法將不同銷售管道售價反映成本差異性，也間接限制合約餐廳，在其他外送平台上刊登的價格，有限制競爭之虞，明顯違反公平交易法，因此命其停止該違法行為，並處200萬元罰鍰。
foodpanda不服，認公平會處分認事用法有疑慮，且處分理由缺乏學理根據，也無具體資料佐證，其委任律師更指出，各平台商業模式迥異也各有不同客群，市場競爭激烈，餐廳可選擇合作平台，foodpanda無法限制餐廳的選擇，店內價可以創造消費者及餐廳雙贏局面，無限制競爭的疑慮，也未有因餐廳沒有遵守店內價，而加以罰款。
不過，公平會訴訟代理人指出，部分餐廳反應透過店內自取本來就是原顧客，餐廳並沒有拓展新客源，整體規範對商家來說弊多於利，台北高等行政法院今日開庭審理，全案訂於12月21日續行審理。（編輯：林莞茜）