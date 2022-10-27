短影音崛起3／片長最多僅1分鐘　商品置入考驗創作者功力

繼去年7月YouTube Shorts開放台灣地區使用之後，2022年4月Instagram也推出Reels短影音功能，讓國內的短影音市場更加蓬勃發展，儘管在推行初期，網路上出現不小的反對聲浪，拒絕IG抖音化（Make Instagram Instagram Again），不過就網紅媒合與行銷團隊ikala KOL Radar 的數據分析來看，2022上半年度所有台灣KOL的社群影音成效中，無論是IG Reels 或 YT Shorts 的平均觀看率，皆比非短影音的觀看率來得更高，由此可證短影音的流量紅利，以及它不可被忽視的發展潛力。





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「平台推出新的功能，就會修改演算法，把流量紅利放在上面。」ikala KOL Radar 商務開發副總監Ariel表示，過去貼文能達到的觀看數效果，可能現在要靠Reels才能達到，加上觀眾的注意力下滑，短影音的出現讓大家可以在短時間內看到更多影音內容，因此便吸引創作者轉向耕耘短影音作品。





「我們在經營創作者的時候，通常都會鼓勵他們使用平台的新功能，而且短影音的種類多元，無論是長影音，或者是圖文創作者，都可以利用短影音創作，同時平台提供簡易的創作素材，讓這件事變得更加簡單，這對網紅生態來說影響是正向的。」ikala KOL Radar創作者公關總監Cake說。





然而，隨著短影音的創作者和使用者增加，平台上的商業行為也跟著逐步活躍，品牌和廣告主開始矚目這塊市場，不過短影音片時短、目前又沒有廣告屏障的特殊條件，廣告方該如何在其中生存，讓觀眾在即使意識到廣告內容的情況下，仍然有想要看完的意願，就變成是廣告投放的新挑戰。





除了目前常見的品牌自製影音，以及在KOL影片上方露出Banner廣告以外，短影音歸根結底就是個創作型態，因此更加仰賴品牌方和網紅的合作關係，因為發揮創意才能吸睛，降低業配感來吸引粉絲目光。Ariel表示，「通常行銷團隊會建議廣告主以自然流量的方式，搭配廣告投放流量。」





舉例來說，一檔專案可以同時合作多位KOL，大約觀察兩周的自然流量趨勢，可以分析出哪位KOL的內容有最多目標群眾買單，進而針對該支影片投放廣告，甚至是藉由網紅授權的方式再進行廣告推播，甚至在其中搭配商場連結，以此達到廣告宣傳效果的最大化。





然而，該如何在15至60秒的影片中巧妙地置入商品，同時又保有創作者自己的創作風格，就十分地考驗創作者們的創意，就Reels創作者 The Chen為例，她以「那些無聊的日常，都是活下去的理由」為題創作系列短影音，其中一則與人力公司合作的企劃，無縫接軌地在生活化的內容之後，露出合作方的廣告資訊，讓觀眾自然而然地接收訊息，不僅買單更讚嘆The Chen的創作功力，最終做到三贏的效果。





除了合作短影片之外，Instagram的創作優勢，還有品牌方自製的濾鏡特效，以及能和觀眾產生互動性的素材，同樣以自然流量搭配廣告流量的方式，與網紅合作號召大眾一同使用，達到更有效的品牌推廣。另外，在短影音的範疇中，還有一個提供民眾「二次創作」的特點，使用者可在平台內直接使用創作者的音源，甚至進行畫面混搭，增加與創作者的互動性。





像是英國的獨立音樂藝術家Alto Key，以及台灣的音樂人威爾陞，都相繼拍攝和聲影片，讓觀眾進行二次創作，以此獲得極高流量，而網紅啾啾鞋也分享，有廣告商關注到這塊「二創市場」，企圖邀請多位創作者合作這種類型的YouTube Shorts作品，可見短影音的商業淺力，仍舊有許多值得開發的項目。





Ariel表示，「觀眾不一定看了影音就會進行消費，更多的是品牌如何藉此放大知名度與曝光度，讓消費者無意識地記住和吸收。」現如今的趨勢，有更多的商業行為刺激短影音市場的發展，而平台的各種不同合作夥伴，也會提供創作者不一樣的扶持資源，以ikala KOL Radar為例，因其商業強項為數據分析，因此在提供給創作者的服務裡面，就會包含後台數據分析和解讀，讓創作者可以藉此更有效地去經營自己的頻道。





而YouTube平台也宣布2023年起，將開放創作者新的營利機制，只要頻道擁有超過1000名訂閱者，同時Shorts 作品在 90 天內累積超過 1000 萬次觀看，就可以獲得廣告分潤資格，當 YouTube 提出新的服務功能或者分潤計畫的時候，數據公司也會協助創作者獲得並釐清相關訊息，同時提供優化建議。可見平台早已做好準備，在吸引創作者進駐的同時，也活絡廣告商業行為，如同正式宣告短影音媒介，將再進入下一波的成長階段。



