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霜降到！命理師示警「4生肖」防血光之災：千萬別做這事

霜降雖然是賞楓的好時期，但要注意天氣變化，命理師也提醒「4生肖」應小心血光之災。（示意圖／Pixabay）
霜降雖然是賞楓的好時期，但要注意天氣變化，命理師也提醒「4生肖」應小心血光之災。（示意圖／Pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-23 07:38:13

今（23）日18點36分進入「霜降」節氣，霜降有天氣漸冷、初霜出現的意思，也是秋季的最後一個節氣，意味著冬天的開始。命理專家楊登嵙提醒，「霜降」這半個月，生肖屬兔、龍、馬、狗的人要特別注意健康，腸胃及呼吸系統方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃爲宜，生活作息要有規律。小有病痛就快找醫生檢查診治，切勿拖延，需要提高警惕；平時必須多休養生息，避免勞損。身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，他也分享「霜降」的養生與禁忌。

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🟡食的養生與禁忌
防秋燥需要從飲食上加強調節，一是減少辛辣刺激物的攝入，秋天已經非常乾燥，身體本身就容易上火，所以對辛辣物的攝入要減少。二是盡量多吃些滋陰、潤肺、補液生津的食物，如梨、芝麻、蜂蜜、南瓜、板栗、柿子、蓮藕、山藥、白蘿蔔等食物，自製的銀耳蓮子粥，薏米粥等也可以經常喝。

▲有網友好奇在PTT請益大家「吃到飽的麻辣鍋要怎麼吃才內行？」釣出老饕分享獨家秘笈。（圖／Shutterstock）
▲雖然天氣一冷就特別想吃麻辣鍋，但若要防秋燥，要避免攝取過多的辛辣刺激物，避免身體容易上火。（示意圖／取自Shutterstock）
🟡衣的養生與禁忌
民間就有寒露腳不露的說法，「百病從寒起，寒從腳下生」，所以要注意適時添衣，尤其是注意腳部保暖。晚上用熱水泡腳可以起到禦寒作用；老年人不要穿硬底鞋，鞋要寬鬆些，襪子要透氣護膚。

🟡住的養生與禁忌
秋天氣候早晚溫差大，冷熱失常，往往使人措手不及，要注意穿衣、蓋被，不要隨意減衣。

🟡行的養生與禁忌
秋天適合早睡早起，到了冬天就要早睡晚起。要保證充足的睡眠，每天可以比夏季多睡上一個小時左右，以助人體陰陽平衡和收斂神氣，利於消除疲勞，增強免疫力。不過太長時間睡眠容易導致體內細胞缺氧，反而越睡越睏，有時還容易頭暈，這個時節需要適當控制睡眠時間，再賴床也不要超過10個小時。

🟡育的養生與禁忌
秋天人的情緒容易抑鬱，因此要多到戶外運動。預防呼吸道疾病，少去人多、空氣不流通的地方，應注意保溫。其次，登高可使肺功能得到舒暢，同時登至高處極目遠眺，心曠神怡，可紓緩心情。但要注意的是，此階段運動健身的活動量不宜過大、劇烈，以微微出汗為宜。

🟡樂的養生與禁忌
晚秋時節，人感受了季節的變化容易起憂思，多走出戶外，曬曬太陽，可以多聽一些較為輕鬆歡樂的音樂，換一些暖色調的服飾來調節心情。秋季最重要的養生祕笈，就在於紓緩壓力，擁有正面積極的心態。

※【NOWnews 今日新聞提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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