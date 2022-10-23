霜降到！命理師示警「4生肖」防血光之災：千萬別做這事

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防秋燥需要從飲食上加強調節，一是減少辛辣刺激物的攝入，秋天已經非常乾燥，身體本身就容易上火，所以對辛辣物的攝入要減少。二是盡量多吃些滋陰、潤肺、補液生津的食物，如梨、芝麻、蜂蜜、南瓜、板栗、柿子、蓮藕、山藥、白蘿蔔等食物，自製的銀耳蓮子粥，薏米粥等也可以經常喝。
🟡衣的養生與禁忌
民間就有寒露腳不露的說法，「百病從寒起，寒從腳下生」，所以要注意適時添衣，尤其是注意腳部保暖。晚上用熱水泡腳可以起到禦寒作用；老年人不要穿硬底鞋，鞋要寬鬆些，襪子要透氣護膚。
🟡住的養生與禁忌
秋天氣候早晚溫差大，冷熱失常，往往使人措手不及，要注意穿衣、蓋被，不要隨意減衣。
🟡行的養生與禁忌
秋天適合早睡早起，到了冬天就要早睡晚起。要保證充足的睡眠，每天可以比夏季多睡上一個小時左右，以助人體陰陽平衡和收斂神氣，利於消除疲勞，增強免疫力。不過太長時間睡眠容易導致體內細胞缺氧，反而越睡越睏，有時還容易頭暈，這個時節需要適當控制睡眠時間，再賴床也不要超過10個小時。
🟡育的養生與禁忌
秋天人的情緒容易抑鬱，因此要多到戶外運動。預防呼吸道疾病，少去人多、空氣不流通的地方，應注意保溫。其次，登高可使肺功能得到舒暢，同時登至高處極目遠眺，心曠神怡，可紓緩心情。但要注意的是，此階段運動健身的活動量不宜過大、劇烈，以微微出汗為宜。
🟡樂的養生與禁忌
晚秋時節，人感受了季節的變化容易起憂思，多走出戶外，曬曬太陽，可以多聽一些較為輕鬆歡樂的音樂，換一些暖色調的服飾來調節心情。秋季最重要的養生祕笈，就在於紓緩壓力，擁有正面積極的心態。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。