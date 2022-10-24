搶人大作戰！新加坡餐飲、醫療業者 祭出「4天工作制」
面對疫後經濟復甦、景氣回溫，觀光客及商務客大量回流，新加坡業者為了吸引及留住人才，祭出「每週4天工作制」（Four-day workweek），業者發現，這樣的模式並不適合每個員工。
根據新加坡媒體報導，在疫情盛行的期間，當地一間牙醫診所迫於營運狀況不佳，無法為員工進行年度調薪，索性改成每周多一天休息日，隨著疫情趨緩、經濟全面啟動，仍繼續維持每週工作4天的模式。這家牙醫診所的管理層發現，自從推行「每週4天工作制」之後，離職率至少降低了一半以上，但這項措施並不用於所有人，因為部份員工是外籍單身人士，他們離鄉背景來到新加坡，就是想要多賺點錢，對於這些人，診所依情況將工作日增加到4天半或5天。
此外，部份餐飲業者為了爭取有經驗的員工入職，近來也陸續實施「每週4天工作制」，希望增加吸引力，但目前為止成效並不大。據某餐飲集團總裁表示，公司推廣4天工作制已有一段時間，直到最近才看到一些成效，也就是說雖有進展，但速度緩慢。
「每週4天工作制」在2015年由冰島率先實驗，2020年聯合利華在紐西蘭的分公司也啟動工作4天的一年實驗計劃，結果顯示，員工的生產力不僅沒有因此下降，反而為團隊帶來了「巨大的生產力和靈活性」。