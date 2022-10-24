父母育兒的後盾！勞動部高屏澎東分署設職場教保中心

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勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，該署高屏澎東分署為響應行政院擴大幼兒托育政策，營造友善育兒之職場環境，凱在該分署園區內設置職場互助教保服務中心，以實際行動協助員工兼顧家庭與工作，成為員工及社區父母育兒的後盾。
蔡孟良說，政府為鼓勵生育，提出0至6歲國家一起養的政策，支持年輕家庭生養子女，勞動部陸續規劃設置職場互助教保服務中心，今(111)年已在台南官田啟用第1家教保中心，今天揭牌的為南部的第2家教保中心，除照顧員工子女外，更提供鄰近6家公部門及公營事業聯合托育服務，包含經濟部加工出口區高雄分處、海洋委員會委會、台電南部發電廠、台銀前鎮分行、高雄市政府消防局及勞工局等單位。
蔡孟良並說，於此就讀的幼兒們戶外空間充足，可利用分署園區內安全的中庭，進行大肌肉活動，仰望天空還可以看到快樂的摩天輪，加上員工接送子女的便利性，營造出友善的職場環境，並結合民間團體共同合作，落實與社區緊密連結的在地化教學，提供平價又優質的托育服務，為國家友善育兒政策貢獻心力。
高屏澎東分署分署長郭耿華指出，該分署教保中心位於活動中心一樓，緊鄰園區內綠美化的中庭旁，耗資逾300萬規劃打造，除設置全新幼兒專屬活動空間、廁所及配膳室外，更備有豐富教材教具，並進駐專業老師及工作人員提供完善的教保服務，學費比照非營利幼兒園收費規定，採每月定額收費，第一胎2000元，第二胎1000元，第三胎免費，共可收托幼兒20名，能大幅度降低育兒經濟負擔，成為員工育兒的後盾，提供父母安