父母育兒的後盾！勞動部高屏澎東分署設職場教保中心

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉行職場互助教保服務中心揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.10.24)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉行職場互助教保服務中心揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.10.24)

記者黃守作／高雄報導

2022-10-24 18:00:00

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於今(24)日上午，在該分署園區中庭，舉行職場互助教保服務中心揭牌儀式，以提供該分署同仁及鄰近社區2至6歲幼兒就讀，並以實際行動，協助員工兼顧家庭與工作，成為員工及社區父母育兒的後盾。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉行職場互助教保服務中心揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.10.24)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉行職場互助教保服務中心揭牌儀式。(圖／記者黃守作攝，2022.10.24)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保服務中心揭牌儀式，是由勞動部勞動力發展署署長蔡孟良與高屏澎東分署分署長郭耿華共同主持，行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文、高雄市政府消防局副局長王宗展、勞工局局長周登春、勞工局訓練就業中心主任楊茹憶、高屏澎東分署副分署長柯秀燕、人才資源發展中心主任李玫臻、高雄市社區教育協會理事長吳佩純等人與會。

▲勞動部勞動力發展署署長蔡孟良致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.10.24)
▲勞動部勞動力發展署署長蔡孟良致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.10.24)
勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，該署高屏澎東分署為響應行政院擴大幼兒托育政策，營造友善育兒之職場環境，凱在該分署園區內設置職場互助教保服務中心，以實際行動協助員工兼顧家庭與工作，成為員工及社區父母育兒的後盾。

蔡孟良說，政府為鼓勵生育，提出0至6歲國家一起養的政策，支持年輕家庭生養子女，勞動部陸續規劃設置職場互助教保服務中心，今(111)年已在台南官田啟用第1家教保中心，今天揭牌的為南部的第2家教保中心，除照顧員工子女外，更提供鄰近6家公部門及公營事業聯合托育服務，包含經濟部加工出口區高雄分處、海洋委員會委會、台電南部發電廠、台銀前鎮分行、高雄市政府消防局及勞工局等單位。

蔡孟良並說，於此就讀的幼兒們戶外空間充足，可利用分署園區內安全的中庭，進行大肌肉活動，仰望天空還可以看到快樂的摩天輪，加上員工接送子女的便利性，營造出友善的職場環境，並結合民間團體共同合作，落實與社區緊密連結的在地化教學，提供平價又優質的托育服務，為國家友善育兒政策貢獻心力。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保服務中心幼兒專屬活動空間。(圖／記者黃守作攝，2022.10.24)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署職場互助教保服務中心幼兒專屬活動空間。(圖／記者黃守作攝，2022.10.24)
高屏澎東分署分署長郭耿華指出，該分署教保中心位於活動中心一樓，緊鄰園區內綠美化的中庭旁，耗資逾300萬規劃打造，除設置全新幼兒專屬活動空間、廁所及配膳室外，更備有豐富教材教具，並進駐專業老師及工作人員提供完善的教保服務，學費比照非營利幼兒園收費規定，採每月定額收費，第一胎2000元，第二胎1000元，第三胎免費，共可收托幼兒20名，能大幅度降低育兒經濟負擔，成為員工育兒的後盾，提供父母安

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