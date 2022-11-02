影／賞光影夜楓、冰瀑祭！北海道層雲峽秋冬無冷場

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層雲峽觀光協會指出，在疫情期間都沒有觀光客，導致周邊的許多店家休業，至今都還沒能恢復營運，不過等到接下來的祭典到來後，便會越來越盛大，之後的攤販也會越來越多，將一路到明年1月至3月舉辦的「冰瀑祭」來到高峰。「冰瀑祭」是當地的大型祭典，已經接連舉辦了48年之久，不同於一般的雪祭，當地的居民利用層雲峽深峽谷的性質，用石狩川的結冰河水開採冰塊，雕刻成冰雕後，再沿岸排列著結冰的冰雕，然後再搭建成冰屋，連屋內使用的器皿、桌椅也都以冰塊雕刻而成，再使用不同色光打在冰屋上，週末還會施放煙火，把隆冬的夜空裝點得五彩斑斕，也是當地獨有的景緻。
此外，還有起源於自古流傳下來的愛努人的傳統活動「峽谷火節」，於每年的7月下旬至8月上旬舉辦，是層雲峽最大的夏季慶典，其中還再現愛努族的傳統儀式「梟神事」，映照峽谷的火表演、太鼓和愛努古典舞蹈等，神秘莊嚴地舉行各種儀式。同時每年的6月下旬至10月上旬則舉辦「花物語」，層雲峽溫泉以鮮花迎接來訪的遊客，賓館和商店街都會被鮮花裝點得五彩繽紛，層雲峽將宛如花城一般，到處都是取景點。
而現階段最有看頭的莫過於2018舉辦至今、結合科技與人類的「光影晚楓展」，利用大型變色燈具照射在楓樹上，同時搭配感應式地幕互動投影，相當適合闔家前往，而當地觀光協會也有意要年年擴增規模，但由於大雪山國家公園內部是不能打燈的，經過層雲峽觀光協會多分協調才完成這次的任務，因此該展也被稱為「奇蹟的光影晚楓展」。