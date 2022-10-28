奈格最快今增強為中颱！北轉關鍵在週日　對台威脅曝光　

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但奈德北轉後路徑，仍不明朗，不確定性相當大，而奈德北轉的角度直接關係到週日晚間至下週三臺灣這邊的風雨大小，將持續密切觀察。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄撰文表示，今晨各地區平地最低氣溫約在19至21度，大台北東側、東北部及東部有局部雨。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日迎風面水氣略增，大台北及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲。北舒適南微熱、早晚涼；各地氣溫：北部21至27度，中部19至32度，南部19至33度，東部20至29度。明(29)日迎風面水氣多，桃園以北及東半部降雨更趨明顯，新竹以南仍為晴時多雲。
吳德榮指出，「輕颱奈格」在菲律賓東方海面，有增強為中颱的趨勢。模擬路徑大多通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置則有很大的「不確定性」；奈格若愈偏西才迴轉，則在迎風面雖仍有明顯降雨，但威脅愈減小，不過，影響時間拉長。至於是否會符合發布「颱風警報」的條件？言之過早！預報資料還在調整，應密切觀察。
下週日至週三東北季風及「奈格」外圍環流影響，迎風面北部、東半部有局部「劇烈降雨」的機率；受影響的範圍及帶來多少雨量？視其路徑而定。下週四受東北季風影響，水氣多，北部、東半部仍有明顯降雨。下週日至週四期間，中南部雲量偶爾增多、有局部雨的機率。（編輯：倪浩軒）